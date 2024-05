Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άστον Βίλα: το βλέμμα των ερυθρόλευκων στραμμένο στην πρόκριση

Οι ερυθρόλευκοι δείχνουν έτοιμοι για τη ρεβάνς με την Αστον Βίλα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού περιμένουν με αγωνία το σημερινό αγώνα ρεβάνς με την Αστον Βίλα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την ημιτελική φάση του Europa Conference League.

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Πέμπτης στις 22:00 μια πολύ κρίσιμη και ιστορική μάχη, καθώς θέλει να υπερασπιστεί το 4-2 του Μπέρμιγχαμ και να προκριθεί στον τελικό του Conference League στις 29 Μαΐου.

Η ΠΑΕ του Πειραιά με σημερινή ανακοίνωση της επέστησε την προσοχή των οπαδών, ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απόψε συνεχίζουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι:

Απαγορεύεται η χρήση λέιζερ, το άναμμα καπνογόνων, η ρίψη κροτίδων και αντικειμένων.

Κρατάμε τις εισόδους και τις σκάλες του γηπέδου ελεύθερες.

Πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό μας στις κερκίδες. Ο αγωνιστικός χώρος είναι μόνο για τους Ποδοσφαιριστές μας σε κάθε σημείο της αναμέτρησης ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και τους στηρίζουμε με τη φωνή και τη ψυχή μας, όπως κάνουμε πάντα.

Οι τιμωρίες από την UEFA είναι εξοντωτικές και πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε το αυτονόητο αίσθημα ευθύνης. Προστατεύουμε το «κάστρο» μας, προστατεύουμε την ομάδα μας. Εσείς είστε η δύναμή μας.»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στο αποτέλεσμα του πρώτου ματς, την αξία των παικτών του αλλά και τον Έμερι. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε συγκεντρωμένοι. Στην προηγούμενη φάση είχαμε χάσει και είχαμε βάλει μετά 6 γκολ. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό και αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί»

Κλείνοντας, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας: «Θα τα δώσουμε όλα για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Το έχουμε νιώσει τόσες φορές πόσο μας βοηθά ο κόσμος. Θα τα δώσουμε όλα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το τι σημαίνει για τον κόσμο μας αυτή η στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε από την UEFA να διαιτητεύσει τον αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα για την ημιτελική φάση του Europa Conference League. Ο Γερμανός μεσίτης, ο οποίος θα γιορτάσει στις 19 Μαΐου τα 43α γενέθλιά του (είναι γεννημένος στις 19/5/1981), θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στέφαν Λουπ και Μάρκο Αχμίλερ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Καθήκοντα Video Assistant Referee θα εκτελέσει ο Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ, ενώ Assistant Video Assistant Referee ορίστηκε ο Πορτογάλος Τιάγκο Μαρτίνς.

