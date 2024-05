Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η συνάντηση Δία και Ουρανού και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

"Ο Δίας και ο Ουρανός συναντιώνται και σημαίνει απρόσμενα γεγονότα" είπε αρχικά η αστρολόγος και τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάθε 12-14 χρόνια.

"Ανοίξτε μία πόρτα στην τύχη σας. Το απρόβλεπτο το οποίο θα πρέπει να το υποδεχτείτε, μπορεί να είναι στα χρήματα, στον έρωτα..." είπε ακόμη η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος είναι περίοδος που θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες τις οποίες αν και μπορεί να υπάρξουν υπερβολές, πρέπει να "αρπάξουμε".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

