Ανδρουλάκης: Η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι εκτός ελέγχου

«Με “μπαλώματα” και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν αντιμετωπίζονται οι τεράστιες ανάγκες για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στον νομό Ρεθύμνου περιοδεύει σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου: Το πρωί επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας στο Σπήλι, το οποίο υπολειτουργεί, καθώς μέρος των κτιριακών του υποδομών έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε επιπλέον ότι με απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ η κυβέρνηση κάνει “μπαλώματα”. Με “μπαλώματα” και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν αντιμετωπίζονται οι τεράστιες ανάγκες για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας».

«Θέλω να φέρετε στο μυαλό σας τι συνέβη με τα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς τα προτείναμε το 2001, αλλά με ένα ΕΣΥ που είχε προσωπικό και με ένα συμβολικό αντίτιμο. Αυτό εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία; Αντίθετα, βάζει από το παράθυρο τους ιδιώτες και με ένα σημαντικό κόστος για τους ασθενείς. Αν είναι να καταστεί εμπόρευμα η δημόσια υγεία για να θησαυρίζουν τα funds και τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Για εμάς, η υγεία των πολιτών είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Για αυτό έχουμε προτεραιότητα να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, σε κάθε γωνιά της χώρας. Για αυτό προτείνουμε ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έδειξε εξάλλου και η εμπειρία της πανδημίας. Πρέπει να υπάρχει ένα δεκαετές σχέδιο ώστε να φτιαχτεί αυτή η υποδομή οριζόντια, παντού στη χώρα. Και, βέβαια, μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, με αύξηση των μισθών και ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί, σε άλλη περίπτωση, χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές που σπουδάζουν στη χώρα μας θα φεύγουν στο εξωτερικό όπως συμβαίνει σήμερα. Για όλα αυτά, η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Υποβαθμίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονται τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να πληρώνει από την τσέπη του τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

