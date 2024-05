Οικονομία

Ανασφάλιστα ΙΧ: Κλοιός ελέγχων μέσω ΚΤΕΟ

Διάβασέ μου το...

Περίπου 500000 αυτοκίνητα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στη χώρα μας. «Μεγάλος αδερφός» και για όσα οχήματα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Του Νίκου Ρογκάκου

Αυστηροποίηση προστίμων και άμεση διασταύρωση στοιχείων για ανασφάλιστα ΙΧ και όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργού πάνω από 500.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα στην χώρα. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα μπορούσαν αν γίνουν ακόμη και σε ημερήσια βάση για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων αλλά και όσων δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους καθιερώνει το ΥΠΕΘΟ αλλάζοντας παράλληλα και τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ το οποίο ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία σχετική κοινοτική Οδηγία και επιχειρεί για μία ακόμα φορά να καθιερώσει ένα σύστημα άμεσου εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων και όσων δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Άγνωστος είναι ο αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο και ο εντοπισμός τους εναπόκειται μόνο στα «μπλόκα» της τροχαίας. Αν σε πιάσουν, σε έπιασαν αλλιώς ασυνείδητοι ιδιοκτήτες οχημάτων συνεχίζουν να κυκλοφορούν θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια αλλά και των υπολοίπων.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει το δρόμο για διασταυρώσεις στοιχείων που έχει ήδη στη διάθεσή του το Κράτος δίνοντας τη δυνατότητα να εντοπίζονται οι παραβάτες σε μηδενικό χρόνο. Όπως σχολιάζει αρμόδιο στέλεχος, «οι διασταυρώσεις στοιχείων θα μπορούσαν να γίνονται ακόμα και σε καθημερινή βάση, αφού κάθε μέρα κάποιο ασφαλιστήριο λήγει…» Το επικρατέστερο βέβαια είναι να γίνονται διασταυρώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο.

Στο μέτωπο των προστίμων, το ακριβές «κοστούμι» θα ραφτεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την υποβολή παρατηρήσεων. Σήμερα, το πρόστιμο για ανασφάλιστα οχήματα είναι 250 ευρώ και προβλέπεται η επιβολή νέου προστίμου 500 ευρώ αν δεν ασφαλιστεί το όχημα εντός οκτώ ημερών. Για όχημα το οποίο δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ προβλέπεται πρόστιμο 180 ευρώ και σύμφωνα με στέλεχος του ΥΠΕΘΟ , υπάρχει πρόθεση αυστηροποίησής τους.

Στην εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το ΥΠΕΘΟ επιχειρεί εξορθολογισμό προστίμων σε συνδυασμό με την καθιέρωση καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής τους, χωρίς παρατάσεις, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει πως εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα επιφέρει προσαύξηση 25% αν η εξόφληση γίνει εντός Ιανουαρίου και 50% αν γίνει εντός Φεβρουαρίου. Από την 1η Μαρτίου και μετά, θα ισχύει ο διπλασιασμός των ετήσιων τελών κυκλοφορίας όπως ισχύει σήμερα από την πρώτη μέρα εκπρόθεσμης πληρωμής τους.

