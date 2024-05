Πολιτική

Κασσελάκης από Βόρεια Ήπειρο: Είμαι παιδί της ομογένειας και καταλαβαίνω τη σημασία του ελληνισμού (εικόνες)

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την περιοδεία του στην Βόρεια Ήπειρο μίλησε για τα ζητήματα που προβληματίζουν τους ομοεθνείς.

Στις Βουλιαράτες της Αλβανίας βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη 9/5, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε εγκάρδιο κλίμα με τις τοπικές αρχές, τους δασκάλους και τους μαθητές του ελληνικού μειονοτικού σχολείου.

Στη συνάντηση με τους δασκάλους του σχολείου και τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, Ζήσο Λούτσιο, κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν οι δυσκολίες στη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων, η ανάγκη στήριξης από την ελληνική πολιτεία αλλά και η φυγή των νέων από τα χωριά της περιοχής. «Ενώ διδάσκουμε ελληνική γεωγραφία, δεν έχουμε χάρτη γεωγραφίας» ήταν η χαρακτηριστική φράση του κ. Λούτσιου, που ενημέρωσε παράλληλα ότι στο μειονοτικό σχολείο έχει πλέον εισαχθεί και η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να είναι ξεκομμένη η ελληνική μειονοτική παιδεία.

«Βασικό ζήτημα για μας, γιατί κι εγώ είμαι παιδί της ομογένειας και καταλαβαίνω τη σημασία του ελληνισμού απανταχού της υφηλίου, είναι να στηρίξουμε την παιδεία στην ελληνική εθνική μειονότητα, για να μπορέσει να διατηρηθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να έχετε κι εσείς ανταπόκριση από την ελληνική πολιτεία όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επισήμανε πως η αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζει τη μειονότητα, ενώ συνεχάρη ιδιαίτερα τους δασκάλους για το λειτούργημα που επιτελούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κρατάτε την καρδιά του ελληνισμού δυνατή».

Ο Στέφανος Κασσελάκης συζήτησε επί ώρα σε εγκάρδιο κλίμα και με τους μαθητές του σχολείου, ρωτώντας τους για τα όνειρά τους και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, ενώ τους κάλεσε να τον επισκεφτούν στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημερώθηκε αργότερα σε εκκλησία της περιοχής για τις διαδικασίες αναζήτησης, εκταφής και ταυτοποίησης των Ελλήνων πεσόντων κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου. Με την ευκαιρία της παρουσίασης ανακτηθέντων οστών πεσόντα του ’40, ο Στ. Κασσελάκης τόνισε την ανάγκη για ειρήνη, αναφερόμενος και στις δραματικές εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εκτός από πόσο υπερήφανος είμαι για τη χώρα μας, πρέπει να θυμόμαστε όλοι την ανάγκη για ειρήνη στην περιοχή μας και ειρήνη στην Παλαιστίνη».

