Σκρέκας: Ο πληθωρισμός στα σούπερ-μάρκετ “μηδένισε” σε σχέση με πέρυσι

Τι υποστήριξε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τα αποτελέσματα των κυβερνητικω΄ν μέτρων και ποια θα είναι η συνέχειά τους.

Στο ζήτημα της ακρίβειας που αποτελεί το «μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και τη Νο. 1 προτεραιότητα για την κυβέρνηση» αλλά και στις δυνατότητες που δίνει στους καταναλωτές η αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-katanalotis , αναφέρθηκε σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του την Πέμπτη του Πάσχα 09.05 ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

«Έχουμε μείωση του πληθωρισμού των τροφίμων κατά, περίπου, 40%, δηλαδή από το 8,3 % που ήταν, έχει φτάσει κοντά στο 5%. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, που είναι να πάμε και κάτω από το 2%» σημείωσε, ενώ προσέθεσε ότι «ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν μηδενιστεί» σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο ίδιος σημείωσε πως «η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και είναι η Νο1 προτεραιότητα για την κυβέρνηση ώστε να το αντιμετωπίσει».

Σε ό,τι αφορά στον γενικό πληθωρισμό, ανέφερε ότι, ο γενικότερος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι, περίπου, στο 3% αυτή τη στιγμή «όπου και εκεί πιστεύουμε ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε μια αποκλιμάκωση. Η ταχύτερη αποκλιμάκωση που παρατηρείται στα τρόφιμα οφείλεται εν πολλοίς στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησή μας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης».

Οι δυνατότητες της νέα πλατφόρμας

Για την πλατφόρμα e-katanalotis, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία από την Μεγάλη Εβδομάδα. «Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το επικοινωνούμε και η επικοινωνία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου οι καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχει. Η δυνατότητα που έχουμε εντάξει είναι ο καταναλωτής να μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά από το κινητό του και καταγγελία. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική προσθήκη γιατί βοηθάει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν επικεντρωμένους και γρήγορους ελέγχους.

Δηλαδή, μπορεί κάποιος με το κινητό του να βγάλει μια φωτογραφία, να στείλει μια καταγγελία, η καταγγελία μπορεί να έχει θέμα την τιμή αλλά μπορεί να αφορά και παραπλάνηση και με αυτή την καταγγελία πηγαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο».

«Η μάχη κατά της ακρίβειας από την κυβέρνησή μας συνεχίζεται, δεν θα σταματήσουμε, δεν εφησυχάζουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα ιδιαίτερα στα τρόφιμα να μειώνεται σημαντικά. Εκτιμούμε ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα γίνει πράξη. Ήδη στα σούπερ μάρκετ τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός σε σχέση με πέρυσι έχει σχεδόν μηδενιστεί. Είναι μια ανακοίνωση που δημοσίευσε ο ΙΕΛΚΑ όπου έδειξε ότι πληθωρισμός τον Μάρτιο είναι σχεδόν 0,5% μέσα στα καταστήματα για το σύνολο των προϊόντων, αυτό σιγά-σιγά θα αποτυπωθεί για στην Ελληνική Στατιστική Αρχή» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης,

