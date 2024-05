Ράμα: η ανάρτηση “στήριξης” στην κυβέρνηση και τα “πυρά” της αντιπολίτευσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έλευση του Έντι Ράμα, αλλά και μία ανάρτηση που πραγματοποίησε, "πυροδότησε" νέο κύκλο αντιδράσεων.

-

Αντιδράσεις για ποικίλους λόγους έχει φέρει η ανάρτηση του Έντι Ράμα στην οποία αναφέρεται στην επικείμενη έλευσή του στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου, αναφέροντας πως πραγματοποιείται στο «πλαίσιο μιας από καιρό προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έντι Ράμα:

"Είναι πολύ περίεργο να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την προοπτική που μεταφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από τον λαό.

Ωστόσο, όπως σωστά τόνισε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επαινέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν αλλά και στην πατρίδα τους.

Η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή, 12/5, δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα ή οποιεσδήποτε συγκεκριμένες αφηγήσεις που μπορεί να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας.

Αυτή η επίσκεψη είναι μέρος μιας από καιρό προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας όπου ζει μια τεράστια κοινότητα Αλβανών, για να συνεργαστώ με τους συμπολίτες μου στο εξωτερικό και να μοιραστώ το όραμα για την Αλβανία του 2030. Αυτά είναι όλα για την επίσκεψή μου στη φίλη και γείτονα Ελλάδα"

It is quite surprising to hear the statements made by the Greek opposition, while I can fully comprehend the perspective conveyed by the Greek Prime Minister. The stark contrast in viewpoints on the same issue sheds light on why some are in opposition while others are entrusted…