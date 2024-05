Τουρκία: Ατύχημα με Boeing την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Έσκασε ο τροχός του αεροπλάνου την ώρα της προσγείωσης σε αεροδρόμιο της Τουρκίας.

Ο μπροστινός τροχός ενός Boeing 737 της εταιρείας Corendon Airlines έσκασε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης σε αεροδρόμιο της νότιας Τουρκίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα και οι 190 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Κολονία της Γερμανίας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αλάνια-Γκαζίπασα της Αττάλειας, ανέφερε ο υπουργός Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

