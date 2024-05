Κοινωνία

Υπουργείο Προστασίας Πολίτη: Νέο πειθαρχικό δίκαιο στην ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες θα είναι οι νέες ρυθμίσεις για τις ΕΔΕ και για τους αστυνομικούς που καταδικάζονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

-

Στον εκσυγχρονισμό και την ολική αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, 16 χρόνια μετά από την πρώτη εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού πειθαρχίας, «σε μια προσπάθεια η ΕΛ.ΑΣ να προχωρήσει σε μια νέα σύγχρονη εποχή αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η ανακοίνωση εξάλλου αναφέρει: «Οι τροποποιήσεις που προτείνονται αποσκοπούν σε τρεις άξονες αλλαγών:

στην απομάκρυνση από την ενεργό υπηρεσία των ένστολων που έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα και ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.,

στη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιώ ν και

στην ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης».

Με τις αλλαγές που προτείνονται, μέσω της αναμόρφωσης και της επικαιροποίησης του κανονισμού, Π.Δ. 120/2008 (Α’ 182), εκτιμάται ότι, μεταξύ άλλων, θα μπει τέλος στη γραφειοκρατία που προκαλείται από τις άσκοπες διοικητικές εξετάσεις, ενώ θα προσαρμοστεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.). Επιπλέον, επικαιροποιούνται οι ποινές, ώστε να συμβαδίζουν με αυτές που επιτάσσει ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Ενδεικτικά:

Προστίθενται αδικήματα, ως πειθαρχικά παραπτώματα, που προβλέπονται στον νέο Ποινικό Κώδικα και είναι ιδιαίτερης ποινικής απαξίας.

Τίθενται υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων ασκείται ποινική και πειθαρχική δίωξη για ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Τίθενται αυτοδίκαια σε απόταξη, ανεξάρτητα από την πειθαρχική εκδίκαση της υπόθεσής τους, οι αστυνομικοί που καταδικάζονται αμετάκλητα, με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για κακουργήματα και για ορισμένα ιδιαιτέρως σοβαρά πλημμελήματα.

Μειώνεται η διενέργεια άσκοπων διοικητικών εξετάσεων για ήσσονος σημασίας θέματα, όπως η απώλεια ταυτότητας , υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή ο τραυματισμός εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας.

, υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή ο τραυματισμός εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας. Επιμηκύνονται τα χρονικά όρια για τη δυνατότητα επανάληψης της πειθαρχικής δίκης, σε περίπτωση διαφορετικής κρίσης ουσίας με την αντίστοιχη ποινική δίκη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιβολή της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής.

Tο εν λόγω νέο Προεδρικό Διάταγμα αποστέλλεται αυτές τις ημέρες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

AstraZeneca – Μεταξάκης: Το εμβόλιο μου προκάλεσε θρόμβωση

Σπηλιωτόπουλος: ‘Έχω αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ πολιτικά και ψυχικά