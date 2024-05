Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων σε 17 ασθενείς μέσα στο Πάσχα

Μέσα σε μία εβδομάδα 17 άνθρωποι έλαβαν δώρα ζωής από δωρητές οργάνων σε όλη τη χώρα.

Από τη Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου και σε διάστημα μίας εβδομάδας, 8 δότες οργάνων από Νοσοκομεία όλης της χώρας, χάρισαν απλόχερα τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, σε 17 ασθενείς που ανέμεναν για μεταμόσχευση ενός συμπαγούς οργάνου και σε 8 ασθενείς που ανέμεναν μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Οι οικογένειες των αποβιωσάντων, με ηλικίες που κυμαίνονταν από 25 έως 78 ετών, βρήκαν τη δύναμη, μέσα από τη τραγική τους απώλεια, να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων των οικείων τους, ενσαρκώνοντας κυριολεκτικά το αναστάσιμο μήνυμα των ημερών.

Παράλληλα, τα Νοσοκομεία ΠΓΝ Αττικόν, ΓΝ Άρτας, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΓΝΘ Παπανικολάου, ΠΓΝ Ρίο Πατρών και ΠΑΓΝ Ηρακλείου, παρά τη δύσκολη εφημέρευση των εορταστικών ημερών κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τις απαιτητικές διαδικασίες των ως άνω δωρεών, όπως αντίστοιχα και οι Μεταμοσχευτικές Μονάδες της χώρας μας, που διαχειρίστηκαν τα πολύτιμα όργανα προς μεταμόσχευση.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι ημέρες του Πάσχα εφέτος χαρακτηρίστηκαν από μία, πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα, ροή δωρεάς οργάνων. Πρωτίστως οφείλουμε να συλλυπηθούμε και να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες των αποβιωσάντων δοτών και να τους διαβεβαιώσουμε ότι το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων της χώρας μας, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η προσφορά και η μνήμη των αγαπημένων τους να μείνει ζωντανή. Ακολούθως θα πρέπει να εξάρουμε τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των ιατρών και των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, που τις ημέρες αυτές, όπου το Σύστημά μας δοκιμάστηκε συθέμελα, υπερέβαλλαν εαυτόν και έφεραν εις πέρας έναν τόσο μεγάλο αριθμό λήψεων και μεταμοσχεύσεων οργάνων κα ιστών, στα στενά χρονικά περιθώρια της μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Στόχος μας είναι αυτή η συχνότητα μεταμοσχεύσεων να αποτελέσει σύντομα μια κανονικότητα, σε ένα επαρκές και λειτουργικό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ευκαιρίες ζωής σε όλο και περισσότερους ασθενείς συνανθρώπους μας».

