Πολιτική

ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ: Κόντρα για το “Θα τους ξεσκίσω” του Κασσελάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φράση που βιντεοσκοπήθηκε να λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προκάλεσε την οργή της Πειραιάως, που του καταλογίζει χαμηλό πολιτικό πολιτισμό.

-

Τη φράση «Αν διανοηθεί να σας πει κανείς τίποτα, μου λέτε κατευθείαν και θα τους ξεσκίσω!» φαίνεται να ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε συζήτησή του με υγειονομικούς στην Πρέβεζα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης, όπως προκύπτει από απόσπασμα βίντεο από τη συζήτηση, το οποίο ανήρτησε το δημοφιλές προφίλ πολιτικού σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Ομάδα Αλήθειας».

Η έκφραση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Νίκου Ρωμανού, ο οποίος σε δήλωσή του στηλίτευσε τον πολιτικό πολιτισμό του ΣΥΡΙΖΑ και συσχέτισε το περιστατικό με παλαιότερες δηλώσεις του Παύλου Πολάκη με το περιεχόμενο «Έπρεπε να τους χώσω 5 μέτρα κάτω από τη γη».

Αναλυτικά ο κ. Ρωμανός σημείωσε: «Ο κ. Κασσελάκης συνομιλώντας με υγειονομικούς στην Πρέβεζα και καλώντας τους να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δήλωσε μεταξύ άλλων: “Αν διανοηθεί να σας πει κανείς τίποτα, μου λέτε κατευθείαν και θα τους ξεσκίσω!”», ανέφερε ο κ. Ρωμανός.

«Από το αλήστου μνήμης "έπρεπε να τους χώσω 5 μέτρα κάτω από τη γη" του κ. Πολάκη, στο "θα τους ξεσκίσω" του κ. Κασσελάκη, μια αλλαγή ηγεσίας δρόμος… Να τον χαίρονται… Και τον νέο τους Πρόεδρο και τον πολιτικό πολιτισμό τους!» προσέθεσε.

«Υστερόγραφο: Φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν αν αυτή τη δήλωση την είχε κάνει για τους πολιτικούς του αντιπάλους, Πρόεδρος άλλου κόμματος» κατέληξε.

Το παιδί δεν είναι καλά. pic.twitter.com/uNLuCy8NVJ — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) May 9, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

AstraZeneca – Μεταξάκης: Το εμβόλιο μου προκάλεσε θρόμβωση

Σπηλιωτόπουλος: ‘Έχω αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ πολιτικά και ψυχικά