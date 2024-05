Πολιτισμός

ΕΕΣ: Η εκδήλωση και οι βραβεύσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ζάππειο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε με τεράστια επιτυχία εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου

Την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (8/5) τίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) με μια λαμπρή εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου παρουσιάστηκαν οι πολυσχιδείς δράσεις του οργανισμού στην Ελλάδα προς ενίσχυση των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Μάλιστα, η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το έργο του διεθνούς ανθρωπιστικού κινήματος, φωταγώγησε την Βουλή των Ελλήνων με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ε.Ε.Σ., σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, ετιμήθη η μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο, με την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού, μετά χρυσού κλάδου Δάφνης. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η σύζυγος, κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου και ο γιός του, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνον Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε: «Αν θέλαμε να συνοψίσουμε το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο, θα λέγαμε ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε μια οικουμενική αντίληψη για την προσφορά και αυτό πήγαζε από την αγάπη του για τον άνθρωπο και τη δημιουργική δύναμη που τον χαρακτήριζε. Ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι τον χρειάζονταν, για γνωστούς και αγνώστους, τους συγγενείς του, την οικογένεια της ΒΙΑΝΕΞ, τους συντοπίτες του αλλά και ανθρώπους που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ζητούσαν τη βοήθειά του. Ταυτόχρονα, το όνομά του ήταν και συνεχίζει να είναι σημείο αναφοράς για τη δημόσια υγεία. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι “έχουμε κάνει καλά” γενιές Ελλήνων. Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ με αδιάλειπτη προσφορά στη φαρμακευτική αγορά, στην εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, γιορτάζει φέτος 100 χρόνια από τη στιγμή που η οικογένεια Γιαννακόπουλου μπήκε στον κλάδο του φαρμάκου. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού, σας ευχαριστώ πολύ που τιμάτε τον πατέρα μου και εύχομαι στους ανθρώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να έχουν δύναμη, για να συνεχίσουν να δίνουν μαθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, όπου υπάρχει ανάγκη».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε: «Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποφάσισε ομόφωνα στις 8 Μαΐου 2024, γενέθλιο ημέρα του ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου Ερρίκου Ντυνάν, να τιμήσει, στην ειδική εκδήλωση στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, την σεπτή μνήμη του εμπνευσμένου πρωτεργάτη και ευγενούς μυσταγωγού της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής προσφοράς, τον ΠΑΥΛΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος υπήρξε ένας αυθεντικός μύθος με διεθνή αναγνώριση. Το όνομά του έγινε ύμνος στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο . Υπήρξε προσωποποίηση ήθους, ύφους, σεμνότητος, πραότητος, ανθρώπινης προσφοράς και αλτρουισμού. Απίστευτα οραματιστής και ρομαντικός και άριστος οικογενειάρχης. Παράλληλα, είχε τη μοναδική ικανότητα να εμπνέει όλους τους συνεργάτες του. Βεβαίως, υπήρξε ο Πατριάρχης της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Δεν υπήρξε μυστικό ή μαγικό στη συνταγή της επιτυχίας του. Όλα ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλείας ενός ανθρώπου που εμπνέονταν από μια αποστολή ζωής, μακριά από εξωτερικά ψιμύθια δόξας, πλούτου και πρόσκαιρης δημοσιότητας. Δίπλα στον ανυπέρβλητο ηγέτη υπήρξε η άκρως διακριτική και ευγενική σύζυγός του, κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Στυλοβάτης μιας δεμένης οικογένειας. Έχοντας πλούσια επιστημονική μόρφωση ερχόμενη από την ακμάζουσα Ελληνική παροικία του Καΐρου, συνέγραψε πολλά βιβλία σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο υιός της οικογένειας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άξιος συνεχιστής της δημιουργικής πορείας του πατρός του, με σκληρή δουλεία, πείσμα και διορατικότητα επαύξησε στο έπακρο αυτά που έχτισε ο πατέρας του. Η δημιουργία του ιδρύματος «Παύλου Γιαννακόπουλου» είναι το επιστέγασμα της συνεχούς και αδιάληπτης κοινωνικής προσφοράς της οικογενείας του προς την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον υγιή Αθλητισμό. Τέλος, όλοι εμείς που τον τιμούμε έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε τις αρετές του και να λειτουργήσουμε ως οδοδείκτες κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπισμού».

Εν συνεχεία, ετιμήθησαν από τον Ε.Ε.Σ. ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νίκος Παπαευσταθίου και οι δημοσιογράφοι κα Φωτεινή Γεωργίου και κ. Γιώργος Γρηγοριάδης, για την υποστήριξή τους στο ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ. Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ., χαιρετισμό απηύθυνε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη – καταγγελία: Βιασμός ανήλικης τουρίστριας έξω από μπαρ

Ανασφάλιστα ΙΧ: Κλοιός ελέγχων μέσω ΚΤΕΟ

Άννα Παναγιωτοπούλου: σε κλίμα συγκίνησης το “τελευταίο αντίο” (εικόνες)