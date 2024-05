Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος νεαρός που “εξαφάνισε” κουτί φιλανθρωπικών δωρεών

Διάβασέ μου το...

Ποια εξαγοράσιμη ποινή επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο. Τι ανέφερε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ποινή φυλάκισης 26 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν νεαρό που «βούτηξε» κουτί με χρήματα δωρεές για φιλανθρωπική οργάνωση, μέσα από κατάστημα καφέ - ψιλικών της πόλης.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για κλοπή, απείθεια και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή φυλάκισης προς δέκα ευρώ ημερησίως και ως εκ τούτου ο άντρας αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν ο νεαρός εισήλθε στο κατάστημα και άρπαξε το κουτί με τα χρήματα που βρίσκονταν πλησίον του ταμείου, ενώ με γρήγορες κινήσεις και χωρίς να γνωρίζει ότι είχε γίνει αντιληπτός, εξήλθε και επιχείρησε να τραπεί σε φυγή.

Μάλιστα, στην προσπάθεια του να αφαιρέσει χαρτονομίσματα μέσα από το κουτί τραυματίστηκε, ενώ ακινητοποιήθηκε από κόσμο που κατάλαβε την πράξη του και κάλεσε την αστυνομία. Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ο άντρας ξεκίνησε να αντιδρά έντονα και να μη συνεργάζεται, όμως κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Εκεί, όπως κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός, ο νεαρός άρχισε να προκαλεί φθορές στον χώρο που ήταν υπό κράτηση, χτυπώντας με μπουνιές την πόρτα και σπάζοντας ένα παράθυρο, μέχρι τελικά οι αστυνομικοί υπάλληλοι να τον ακινητοποιήσουν.

Στη απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και απέδωσε την πράξη του σε οικονομικούς και ψυχιατρικoούς λόγους.

