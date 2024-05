Life

Eurovision: Μαζική διαδήλωση κατά του Ισραήλ στο Μάλμε (εικόνες)

Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται στη Σουηδία, έξω από το μέγαρο διεξαγωγής, του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Β’ Ημιτελικού του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision, χιλιάδες διαδηλωτές έχουν ‘πλημμυρίσει’ τους δρόμους του Μάλμε της Σουηδίας, διαμαρτυρόμενοι κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 5.000 διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό και πραγματοποιούν πορεία, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πολέμου στη Γάζα.

“Free free Palestine”, “There is only one solution – Intifada, Revolution”, “Free Gaza”, “We are thousands, we are millions, We are all Palestinians”, είναι μερικά από τα συνθήματα που κυριαρχούν. Οι διαδηλωτές κρατούν επίσης πλακάτ που αναφέρονται στη Ράφα, την πόλη που είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, μέχρι να εξαπολύσει το Ισραήλ νέα στρατιωτική επίθεση.

Η σουηδική αστυνομία βρίσκεται περιμετρικά του σταδίου, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision, προκειμένου να διαφυλάξει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως αναφέρει.

