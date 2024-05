Κοινωνία

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Η “παρέλαση” περιπολικών έξω από το ΑΤ και η ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο «φως» ο ΑΝΤ1, από τη στιγμή της γυναικοκτονίας έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Το πόρισμα της ΕΔΕ.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η ώρα στην κάμερα ασφαλείας – σε αυτό το νέο βίντεο που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 - γράφει 10 και 26 το βράδυ της πρώτης Απρίλη. Η Κυριακή Γρίβα έχει ήδη ζητήσει από την Άμεση δράση περιπολικό, ο τηλεφωνητής ήδη την έχει επιπλήξει για το αίτημά της και λίγα δευτερόλεπτα μετά ... το 28χρονο κορίτσι δέχεται την πρώτη πισώπλατη μαχαιριά πρώην συντρόφου της.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί», την επιπλήττει ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης στο τηλέφωνο.

Στο νέο υλικό, που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1, φαίνεται ο κόσμος να βγαίνει έξω από τις φωνές της ...η Κυριακή βρίσκεται ήδη στο έδαφος και παλεύει... το περιπολικό της επόπτριας βρίσκεται απέξω από το τμήμα παρκαρισμένο, και ακριβώς εκείνη την ώρα [10 και 26 το βράδυ] περνά από το σημείο αστυνομικό όχημα, 3 λεπτά μετά, στις 10 και 29, περνά και τρίτο περιπολικό, το οποίο σταθμεύει.

Στις 10 και 30 φτάνει μια μηχανή με δυο αστυνομικούς και ένα λεπτό αργότερα δυο μηχανές και 4ο περιπολικό στο σημείο. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο στις 10και 38, η είσοδος του τοπικού τμήματος είχε κατακλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

«... Υπήρχε πλήρη διαθεσιμότητα περιπολικών πλην όμως δεν διατέθηκαν», δηλώνει η Έλενα Τζούλη, δικηγόρος της μητέρας της Κυριακής Γρίβα.

Ο πατέρας του θύματος, βλέποντας αυτές τις εικόνες, είπε στον ΑΝΤ1: «Δολοφονούσαν το παιδί μου αβοήθητο και από πίσω βλέπεις να κάνουν «παρέλαση» τα περιπολικά. Αφού ήταν τόσο κοντά και διαθέσιμα, γιατί δεν έστειλαν ένα περιπολικό σε εκείνη; Αν υπήρχε τόση αστυνομική δύναμη , όση μαζεύτηκε μετά το φόνο , θα είχε σωθεί το παιδί μου».

Εν αναμονή του πορίσματος της ένορκης διοικητικής εξέτασης για τις ευθύνες των αστυνομικών για την δολοφονία, η εσωτερική έρευνα στέκεται σύμφωνα με πληροφορίες στα εξής λάθη:

Για τον σκοπό του ΑΤ: παρότι ο δράστης παρκάρει 30μέτρα μπροστά του και επιτίθεται με μαχαίρι λάμας 20εκ, ο φρουρός δεν αντιδρά . Δεν εξέρχεται ως όφειλε καν από το φυλάκιο. Ενώ, ακόμη και όταν σημειώνεται η επίθεση, ενάμισι μέτρο μακριά από το κουβούκλιο, και πάλι ο σκοπός δεν κάνει σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψεις την επίθεση.

Για την έμπειρη επόπτρια: η έρευνα «είδε» ότι δεν μερίμνησε για την διάθεση περιπολικού, αν και στην υπηρεσία της ήταν διαθέσιμο , δεν ενημέρωσε ούτε τον διοικητή της υπηρεσίας ούτε τον διευθυντή της διεύθυνσης δυτικής αττικής για την λήψη εντολών, με αποτέλεσμα το θύμα να αποχωρήσει από το σημείο. Επίσης, δεν έδωσε σωστές οδηγίες στην αξιωματικό υπηρεσίας ώστε να καταγράψει τα στοιχεία της καταγγέλλουσας και του πρώην συντρόφου , ενώ δεν αναζήτησε εκείνη– ως όφειλε - από την άμεση δράση περιπολικό για να συνοδεύσει το θύμα

«Βαρύ» είναι το «κατηγορώ» και για τη νεαρή αστυφύλακα που εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας. Η έρευνα καταλήγει στο ότι η 22χρονη αστυφύλακας δεν αξιολόγησε τους λόγους προσέλευσής του θύματος στην υπηρεσία, δεν έκανε καμία προβλεπόμενη ενέργεια για διερεύνηση της καταγγελίας - παρά περιορίστηκε να ρωτήσει την άτυχη κοπέλα εάν θέλει να καταθέσει μήνυση - ενώ κατηγορείται ότι δεν ενήργησε ως όφειλε να αναζητήσει περιπολικό για την Κυριακή

«Δεν νιώθω δικαιωμένος με την ΕΔΕ, γιατί περιορίζονται οι ευθύνες σε 3 ή 4 αστυνομικούς. Θέλω να πληρώσουν όλοι. Και εκείνοι που τοποθέτησαν αυτούς τους αστυνομικούς σε αυτά τα πόστα. Πως μια 22χρονη κοπέλα, που μόλις έχει βγει από την σχολή, την βάζουν να εκτελέσει χρέη αξιωματικού; Πως τοποθετείς έναν καταδικασμένο αστυνομικό να εκτελέσει χρέη φρουρού; Αν όλοι έκαναν σωστά την δουλειά τους, το παιδί μου δεν θα είχε δολοφονηθεί», λέει ο Θανάσης Γρίβας, ενώ η δικηγόρος του, Ελένη Μαζαράκη, σημειώνει πως, «θα έπρεπε επεκταθεί η έρευνα όχι μόνο σε αυτά τα 3-4 ονόματα αστυνομικών που κατονομάζονται».

«Φαίνεται πως υπάρχει προσπάθεια περιχαράκωσης των ευθυνών σε κατώτερα και όχι σε ανώτερα αστυνομικά κλιμάκια, τα οποία που κρύβονται πίσω από την απόδοση ευθυνών σε κατώτερους αστυνομικούς», λέει η Έλενα Τζούλη.

Πειθαρχικά ελεγκτέος για το παράπτωμα της της πλημμελούς εκτέλεσης της υπηρεσίας του είναι και ο αστυφύλακας της Άμεσης Δράσης, ο οποίος ακούγεται να λέει στην άτυχη Κυριακή πως το περιπολικό δεν είναι ταξί. Η έκθεση αναμένεται να παραδοθεί στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στα επόμενα 24ωρα.

