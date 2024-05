Κόσμος

Γάζα: Οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν, ο πόλεμος συνεχίζεται

Ορκισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στη Ράφα, παρά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις εμφανίζεται ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ παρουσίασε στους μεσολαβητές για την εκεχειρία στη Γάζα τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την πρόταση της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και θεωρεί ότι αυτός ο γύρος των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο έχει λήξει, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία επιστρέφει ήδη από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα και το Ισραήλ θα προχωρήσει στις επιχειρήσεις του στη Ράφα και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως ήταν προγραμματισμένο, πρόσθεσε.

Νωρίτερα είχαν αποχωρήσει οι εκπρόσωποι της Χαμάς και ο απεσταλμένος της CIA.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σήμερα να αγνοεί την χθεσινή προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν ορισμένες προμήθειες όπλων στο Ισραήλ αν επιτεθεί στη Ράφα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να σταθεί μόνη της αν χρειαστεί.

«Όπως έχω ξαναπεί, αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε με τα νύχια μας», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αλλά έχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι τα νύχια μας, και με αυτή την πνευματική δύναμη, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε».

Μπάιντεν: Το Ισραήλ δεν θα κερδίσει τον στόχο του, συντρίβοντας τη Ράφα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πιστεύει ότι μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα δεν θα προωθήσει τον στόχο του εβραϊκού κράτους να νικήσει την Χαμάς στη Γάζα, ανέφερε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Συντρίβοντας τη Ράφα, κατά την άποψή του, δεν θα προωθήσει αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τζον Κίρμπι σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα τόνισε ότι η Χαμάς έχει δεχθεί μεγάλη πίεση από το Ισραήλ και ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι τώρα να για την καταδίωξη όσων έχουν απομείνει από την ηγεσία του παλαιστινιακού κινήματος από ό,τι μια επιχείρηση με σημαντικό κίνδυνο για αμάχους.

«Το επιχείρημα ότι κατά κάποιο τρόπο απομακρυνόμαστε από το Ισραήλ ή ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε να νικήσουν τη Χαμάς απλά δεν αληθεύει», συμπλήρωσε.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πορεία προς τα εμπρός, αλλά θα χρειαστεί ηγετική στάση και στις δύο πλευρές», τόνισε ο Κίρμπι, σημειώνοντας ότι διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται σε εξέλιξη για εναλλακτικές λύσεις αντί μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

