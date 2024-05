Αθλητικά

Μητσοτάκης για Final 4: “Γατάκια”... εγώ γκαντέμης; (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι της πρόκρισης των δύο ομάδων είχαν προηγηθεί η πρόβλεψή του αλλά και η... ευχή του.

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Tik Tok ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «Γατάκια, εγώ γκαντέμης;», υπενθυμίζοντας ότι είχε ευχηθεί –και εν μέρει προβλέψει– από τον Μάρτιο, ότι οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες μπορούν να πάνε και οι δύο στο Final Four της Euroleague. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Μια μέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των playoffs, ο Κ. Μητσοτάκης ανέβασε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Tik Tok, «τρολάροντας» όσους ενδεχομένως βιάστηκαν να προεξοφλήσουν ότι οι ευχές του θα έφερναν.. ατυχία στις δύο ομάδες.

