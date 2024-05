Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Η σημασία της θερμοκρασίας του φαγητού και η εμμηνόπαυση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου και ειδικοί, μας ενημερώνουν έγκυρα για όσα αφορούν την υγεία και την ευεξία μας.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη σχέση που έχει η θερμοκρασία του φαγητού με την ποσότητα που καταναλώνουμε και τα κιλά μας.

Είναι τελικά αποτελεσματική και ωφέλιμη η τιμωρία για τα παιδιά μας;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Η περίπτωση του Νίκου που ξεπέρασε την αναπηρία του, έγινε πρωταθλητής σε διαγωνισμό κοκτέιλ και εργάζεται ως bartender.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Αποτελεσματικοί και εναλλακτικοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε την εμμηνόπαυση. Τι μας λέει η Ευτυχία για αυτή τη φάση της ζωής της;

Πώς μπορεί να διαχειριστεί σωστά το βάρος της μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Έξαρση στα περιστατικά παγκρεατίτιδας στα κατοικίδιά μας μετά το Πάσχα. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος