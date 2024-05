Αθλητικά

Ολυμπιακός – Άστον Βίλα: Ο Μπαρτζώκας αποθεώθηκε στο “Καραϊσκάκης” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής του μπάσκετ του Ολυμπιακού ξεσήκωσε την κερκίδα με την παρουσία του στο γήπεδο.

-

Παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού και της Άστον Βίλα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, μία μέρα μετά την πρόκρισή τους στο Final 4 στο Βερολίνο.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μπήκε στο «Καραϊσκάκη» και η κερκίδα «ξεσηκώθηκε» για να τον χειροκροτήσει.

Η αποθέωση ήρθε με το…αίτημα της κατάκτησης της Euroleague και ο coach κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και με το ερυθρόλευκο κασκόλ έκανε δηλώσεις, γνωρίζοντας εκ νέου την…αποθέωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ατύχημα με Boeing την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Σακίρα: Οι εισαγγελείς αποσύρουν τη δεύτερη έρευνα για φοροδιαφυγή

Ο Μητσοτάκης στην Μονή Δαφνίου και τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο (εικόνες)