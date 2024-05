Κοινωνία

Βύρωνας: Πυροβολισμοί σε επιβάτη αυτοκινήτου

Νέο αιματηρό περιστατικό, αυτήν τη φορά στο κέντρο της Αθήνας, στον Βύρωνα.

Πυροβολισμούς δέχθηκε ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο, λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Μεσολογγίου, στον Βύρωνα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις δράστες.

Τις Αρχές ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν νεκρό τον άνδρα, ενώ η συνοδηγός γυναίκα, έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Και οι δύο ήταν αλβανικής καταγωγής.

