Κοινωνία

Λάρισα – Σιδηρόδρομος: Μηχανές τρένων… ”τσούγκρισαν” στο σταθμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ατύχημα προκλήθηκε από εύρεσή τους στην ίδια γραμμή στο πλαίσιο ελιγμών. Ευτυχώς οι μηχανές δεν έφεραν βαγόνια.

-

Ένα ελαφρύ σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη την Πέμπτη του Πάσχα 09.05 στη Λάρισα, στις ράγες ακριβώς μπροστά στον πολύπαθο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 Πωλίνα Κολοκοτρώνη, στις συγκεκριμένες ράγες είχε “παρκάρει” μία μηχανή του προαστιακού τρένου της πόλης η οποία είχε εκδηλώσει βλάβη και είχε ακινητοποιηθεί.

Περίπου στις 17.00, μια άλλη μηχανή τρένου εισήλθε στον σταθμό και κατά τη διαδικασία των ελιγμών, μπήκε από σφάλμα στην ίδια γραμμή με την παρκαρισμένη μηχανή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί ελαφριά μαζί της.

Να σημειώσουμε ότι σε καμία από τις δύο μηχανές δεν είχαν προσαρτηθεί βαγόνια, επομένως δεν βρέθηκε σε κίνδυνο κανένας επιβάτης ούτε και εργαζόμενος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ατύχημα με Boeing την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Σακίρα: Οι εισαγγελείς αποσύρουν τη δεύτερη έρευνα για φοροδιαφυγή

Ο Μητσοτάκης στην Μονή Δαφνίου και τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο (εικόνες)