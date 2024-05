Κοινωνία

Βύρωνας: Νεκρός από πυροβολισμούς (βίντεο)

Ένας άνδρας δέχθηκε πυρά στον Βύρωνα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Νεκρός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς που έφτασαν στον Βύρωνα, ένας άνδρας, που βρισκόταν μέσα σε πολυτελές αυτοκίνητο.

Ο 32χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις Αρχές, που είχαν ειδοποιηθεί για πυροβολισμούς στην οδό Μεσολογγίου, στον Βύρωνα.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 21:30 και η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής.

Ο 32χρονος ήταν αλβανικής υπηκοότητας.

Μέσα στο αυτοκίνητο μαζί του ήταν η σύζυγος και το παιδί του, οι οποίοι όμως δεν τραυματίστηκαν.

