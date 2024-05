Αθλητικά

Τάε Κβο Ντο: Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος ασημένιος στο Ευρωπαϊκό

Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι και το τάε κβο ντο πανηγυρίζει.

Το πρώτο του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών «Βελιγράδι 2024» πανηγυρίζει το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο της κατηγορίας των -54 κιλών, ανεβάζοντας στα 47 τον συνολικό αριθμό μεταλλίων της χώρας μας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Δημητρόπουλος, ο οποίος πλέον είναι κάτοχος πέντε μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων, εφήβων, U21 και πλέον ανδρών), μπήκε στη διοργάνωση της σερβικής πρωτεύουσας ως Νο-3 στο ταμπλό, ωστόσο με εντυπωσιακές εμφανίσεις κατάφερε να βρεθεί στον τελικό της κατηγορίας και τελικά να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Το Νο-10 της Παγκόσμιας κατάταξης, σε μια κατηγορία όπου συμμετείχαν συνολικά 22 αθλητές, σημείωσε τρεις νίκες στον δρόμο προς τον τελικό. Επικράτησε του Δανού Αουλάγκι, του Ολλανδού Μόλε και του Ουκρανού Μανένκοφ. Στον τελικό, ηττήθηκε από τον Τούρκο Τσάμογλου και κατέλαβε την 2η θέση, στην κορυφαία αγωνιστική στιγμή της καριέρας του έως σήμερα.

Ραψομανίκης, Θολιώτης, Κουτρουμπή και Κίτσιου αγωνίζονται την 2η ημέρα

O «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης στους άνδρες το 2021 στη Σόφια, Διονύσης Ραψομανίκης, ο πρωταθλητής Ευρώπης στους U21 το 2022 στα Τίρανα, Βασίλειος Θολιώτης, η «χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στους U21 το 2022 επίσης στα Τίρανα, Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου αλλά και η Καλλιόπη Κουτρουμπή, ρίχνονται αύριο (Παρασκευή) στη «μάχη».

Ο Ραψομανίκης, Νο-13 στην Παγκόσμια κατάταξη του Μαΐου, συμμετέχει στην κατηγορία των -58 κιλών, όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 28 αθλητές. Ο Θολιώτης θα αγωνιστεί στα -87kg (24 αθλητές), ενώ Κουτρουμπή και Κίτσιου στα -53 (19 αθλήτριες) και +73 κιλά (16 αθλήτριες) αντίστοιχα. Οι αγώνες εκκινούν στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σερβίας συμμετέχουν 366 αθλητές και αθλήτριες.

Εικόνα: Ελληνική Ομοσπονδία Ταε Κβο Ντο

