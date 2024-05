Οικονομία

Ομόνοια: Συλλήψεις για χιλιάδες λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν οι λαθρέμποροι. Τι ποσότητες βρέθηκαν στην έδρα τους και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα 08.05, στην πλατεία Ομόνοις, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 2 μετανάστες ηλικίας 56 και 55 ετών, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή της Πλατείας Ομόνοιας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους εμπλεκόμενους και πιστοποίησαν την δράση τους. Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι σε κατάστημα, εντός του οποίου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14.472 καπνικά προϊόντα τοποθετημένα σε συσκευασίες άλλων προϊόντων και το χρηματικό ποσό των 576 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

