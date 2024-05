Life

Eurovision - Ημιτελικός: Μαρίνα Σάττι και “Zari” ξεσήκωσαν το Μάλμε (βίντεο)

Δείτε τη θεαματική εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι η οποία στον "στίβο" της μουσικής και της διασκέδασης... έφερε εξάρες.

Ενθουσίασε η ερμηνεύτρια – εκπρόσωπος της Ελλάδας με την εμφάνιση της, στον ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού της Eurovision. H Μαρίνα Σάττι me to ZARI της ξεσήκωσε το κοινό, το οποίο χόρεψε με κέφι υπό τους ρυθμούς του ζουρνά.

Η άψογη ερμηνεία, η ευρηματική σκηνική παρουσία την οποία επιμελήθηκε ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, η χορογραφία και το movement direction το οποίο έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), αποτυπώθηκαν στην σκηνή του Malmo Arena.

Η Μαρίνα και οι χορευτές Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη η οποία τη συνόδευε στα φωνητικά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή.

