Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς “ανοίγει τις πύλες της”

Ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης, που επίκεντρο έχει το λουλούδι, την ενασχόληση του ανθρώπου γύρω από αυτό και το φυσικό περιβάλλον, είναι να μεταδώσει αισιόδοξα μηνύματα για ένα καλύτερο αύριο στους επισκέπτες.

Μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό για την Αττική, στο Άλσος Κηφισιάς, «Δημήτρης Ζωμόπουλος» οι σημαντικότεροι Έλληνες ανθοπαραγωγοί εκθέτουν τα ωραιότερα φυτά στις καλύτερες τιμές.

Η 70η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, ο ιστορικός αυτός θεσμός της ανθοκομίας της χώρας μας, ανοίγει τις πύλες της, για να μας προσφέρει ένα παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024, ενώ τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Μαΐου 2024, στις 8 το βράδυ.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, η Αντιδήμαρχος, Ελένη Χρονοπούλου και η Δημοτική Επιτροπή της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, θα παρουσιάσουν και φέτος, στην 70η Ανθοκομική Έκθεση, μια σειρά από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τα εκθεσιακά περίπτερα έχουν στόχο να δώσουν ιδέες για το πώς θα φτιάξουμε τον κήπο και τη βεράντα μας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο επιλέγοντας φυτά και λουλούδια από τα χιλιάδες και πλέον, είδη φυτών, κυρίως ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα στα αρώματα και τα χρώματα του Άλσους Κηφισιάς, «Δημήτρης Ζωμόπουλος».

Μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου, που θα διαρκέσει η 70η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, η πόλη μας θα συμμετέχει σε μια ξεχωριστή γιορτή της άνοιξης. Σας καλούμε να περιηγηθείτε στα περίπτερα της Έκθεσης, να συνομιλήσετε με τους ανθοπαραγωγούς οι οποίοι θα σας προτείνουν φυτά στις καλύτερες δυνατές τιμές και θα σας δώσουν συμβουλές για τη συντήρησή τους, να παρακολουθήσετε τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, να διασκεδάσετε με το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει και φυσικά να κάνετε και μια βόλτα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία στο πιο όμορφο προάστιο της Αττικής!

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς στην κατηγορία εκδηλώσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ - 26 ΜΑΪΟΥ 2024

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 11 ΜΑΪΟΥ 2024 στις 20:00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά από 10.00-22.00

ΕΙΣΟΔΟΣ:

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00 είναι ΔΩΡΕΑΝ

Δευτέρα-Παρασκευή 13:00 – 22:00 το αντίτιμο είναι 2 ΕΥΡΩ

Σάββατο-Κυριακή 10:00-22:00 το αντίτιμο είναι 2 ΕΥΡΩ

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πολίτες άνω των 65 ετών, φοιτητές, και παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.

