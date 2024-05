Life

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Φωταγωγήθηκε για την “Ημέρα της Ευρώπης” (βίντεο)

Το Γραφείο Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνει το μήνυμά του ενόψει των Ευρωεκλογών.

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, επίσημα Γέφυρα “Χαρίλαου Τρικούπη”, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης του Πάσχα 8ης προς Πέμπτη του Πάσχα 9η Μαΐου, στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για να υπενθυμίσει στους πολίτες να αξιοποιήσουν την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Στις οθόνες της γέφυρας εμφανίστηκε το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: "Αξιοποίησε την Ψήφο σου – 9 Ιουνίου".

Στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, εμβληματικά αρχιτεκτονικά τοπόσημα φωταγωγήθηκαν το βράδυ της 8ης προς 9η Μαΐου σε όλες τις χώρες της ΕΕ, σε μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κεντρικό μήνυμα: "Ένας μήνας ως τις Ευρωπαϊκές Εκλογές - 9 Ιουνίου 2024". Η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, το Κολοσσαίο στη Ρώμη και η Μεγάλη Πλατεία στις Βρυξέλλες ήταν μεταξύ των πολλών μνημείων σε ολόκληρη την ΕΕ τα οποία φωτίστηκαν για την 9η Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση ενός μήνα από τις ευρωπαϊκές εκλογές (6–9 Ιουνίου). Στα κτίρια εμφανίστηκε το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας «Αξιοποίησε την ψήφο σου. Για να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα» ή η σημαία της ΕΕ.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ως ένα από το πιο εμβληματικά τοπόσημα της χώρας, το οποίο μάλιστα φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Η επιλογή της Γέφυρας και η υλοποίηση της δράσης ήταν μια συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με το Γραφείο του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Ελλάδα, και τη «Γέφυρα ΑΕ». Μεταξύ των κτηρίων–ορόσημων και μνημείων τα οποία συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν και το Δημαρχείο της Λευκωσίας, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κύπρο, η Γέφυρα Samuel Beckett και τα κτήρια του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου στο Δουβλίνο, το Δημαρχείο του Βίλνιους, το Φρούριο St. Angelo στη Βαλέτα, το Προεδρικό Μέγαρο στη Μπρατισλάβα, η Πλατεία Cibeles στη Μαδρίτη και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο στο Βουκουρέστι.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Γέφυρα

Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη σε μήκος, καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, ολοκληρώθηκε το 2004, αποτελεί ορόσημο της Ελλάδας του 21ου αιώνα, και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της κινητικότητας, συνδέοντας ανθρώπους και περιοχές. Με την ολοκλήρωση του έργου, έγινε πλέον πραγματικότητα το όραμα το οποίο είχε περισσότερα από εκατό χρόνια πριν, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Χαρίλαος Τρικούπης, για τη γεφύρωση του στενού θαλάσσιου περάσματος μεταξύ του Ρίου και του Αντιρρίου.

Η Ημέρα της Ευρώπης

Η Ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου για την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Schuman» στην οποία εκφράστηκε η ιδέα του για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη η οποία θα καθιστούσε αδιανόητο τον πόλεμο μεταξύ των εθνών. Η πρόταση του Schuman θεωρείται η αρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον φωτισμό αυτόν, να εμφανίζεται σε πόλεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της ηπείρου μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές και τοπικές αρχές συνεργάστηκαν για να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας σε 440 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, σχετικά με τη σημασία που θα έχουν αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές για το μέλλον όλων. Η 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και ημέρα προβληματισμού για το κοινό μας μέλλον. Η εγγύτητα της ημέρας με τις εκλογές καθιστά τον συμβολισμό της σημαντικότερο από ποτέ.

Δηλώσεις

«Αυτή τη χρονιά, η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει ακριβώς με τον έναν μήνα πριν από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι «Με την ψήφο μας στις 9 Ιουνίου, χτίζουμε τη γέφυρα που θα ενώσει τις μάχες των προηγούμενων γενεών για τη δημοκρατία με τις ελπίδες των νέων για μια καλύτερη, πιο ισχυρή, πιο συμπεριληπτική Ευρώπη του αύριο».

«Η Γέφυρα αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έργα τα οποία αλλάζουν τη γεωγραφία της χώρας μας. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερη τιμή για την ΕΤΕπ που η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου θα συμμετάσχει στη σημαντική αυτή πανευρωπαϊκή δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης» σημείωσε η Μαριάννα Ναθαναήλ, νόμιμη εκπρόσωπος του Γραφείου του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα.

«Είναι χαρά και τιμή μας η φωταγώγηση της Γέφυρας για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, στέλνοντας δυνατά μηνύματα και συμβολισμούς στη Χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη για την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί και χτίζει γέφυρες για την Ευρώπη και για το μέλλον» δήλωσε ο Πάνος Λούκας, διευθύνων Σύμβουλος της «Γέφυρας ΑΕ».

