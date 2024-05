Αθλητικά

Europa Conference League: Ο Ολυμπιακός στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική πρόκριση για τον Ολυμπιακό που για πρώτη φορά περνάει στον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

-

Ο Θρύλος της Ελλάδας, είναι πλέον και Θρύλος της Ευρώπης! Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ νίκησε 2-0 την Άστον Βίλα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, 53 χρόνια μετά το «έπος» του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ. Την Τετάρτη 29 Μαϊου, στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa Conference League με αντίπαλο τη Φιορεντίνα η οποία απέκλεισε τη Μπριζ στον έτερο ημιτελικό. Ο Γιουσέφ Ελ Κααμπί στο 10΄ και το 81΄ πέτυχε τα γκολ του Ολυμπιακού, ο οποίος διαφύλαξε με ευκολία το υπέρ του 4-2 του πρώτου αγώνα στο Μπέρμιγχαμ.

Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και ο Ολυμπιακός θα έπρεπε πάση θυσία να αποφύγει κάποια «αναποδιά» στο ξεκίνημα του ματς. Όχι απλώς το πέτυχε, αλλά έβαλε τους Άγγλους σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Από συνδυασμό Ποντένσε, Κίνι και ασίστ του τελευταίου, ο Ελ Κααμπί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 10΄, σκοράροντας για 9η φορά στην διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, ήταν (ακόμα πιο) εύκολο για τους γηπεδούχους να διαχειριστούν την κατάσταση. Η Βίλα είχε τη μπάλα στην κατοχή της αλλά ήταν ακίνδυνη και ο Ολυμπιακός περίμενε να αδράξει την ευκαιρία να «χτυπήσει» σε κάποια αντεπίθεση, όπως αυτή του 37ου λεπτού. Τότε, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή, σταμάτησε το εξαιρετικό γωνιακό σουτ του Κώστα Φορτούνη.

Αν είχαν οι Άγγλοι κάποιες ελπίδες να ξαναμπούν στο παιχνίδι, αυτές εξανεμίστηκαν χάρη στον Κωνσταντή Τζολάκη. Δύο φορές χρειάστηκε να επέμβει ο 22χρονος γκολκίπερ και ήταν αποτελεσματικός σε αμφότερες. Στο 29΄ έπεσε στα πόδια του Μπέιλι και «έβγαλε» το τετ α τετ, όμως ακόμα πιο κομβική ήταν η επέμβασή του στις καθυστερήσεις (45+4΄) του ημιχρόνου. Σε σουτ του Ντιαμπί η μπάλα άλλαξε πορεία, όμως ο Τζολάκης άπλωσε το χέρι του και την έστειλε κόρνερ. Πολύ δύσκολη απόκρουση και με τεράστια σημασία, αφού η Βίλα δεν βρήκε το γκολ που χρειαζόταν στο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει ψυχολογική ώθηση. Και έμελλε να μην την πάρει ποτέ!

Στο β΄ ημίχρονο οι «Χωριάτες» δεν θύμιζε ούτε στο ελάχιστο ομάδα που (θεωρητικά) θα προσπαθούσε να πετύχει τρία γκολ για να διεκδικήσει την πρόκριση. Οι χαφ του Ολυμπιακού, Έσε, Τσικίνιο και Ιμπόρα είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους, οι Ροντινέι, Κίνι δεν επέτρεπαν τις πλαγιοποπήσεις, οι στόπερ Ρέτσος και Κάρμο ήταν άψογοι στις τοποθετήσεις τους. Όσο περνούσε η ώρα, το μόνο που απέμενε ήταν να επικυρωθεί ο θρίαμβος και να αρχίσουν τα πανηγύρια στον Πειραιά. Όμως η βραδιά είχε και... επιδόρπιο. Στο 81΄ ο Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό 2-0 (πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 10 γκολ) και το ζευγάρι των ημιτελικών άρχισε ακριβώς όπως τελείωσε: με τον Μαροκινό να βλέπει το γκολ του να ακυρώνεται αρχικά ως οφσάιντ, αλλά τελικά να κατακυρώνεται μέσω VAR! Τίποτα πια δεν μπορούσε να στερήσει από τον Θρύλο το ραντεβού με τη Φιορεντίνα στον τελικό. Το πάρτι είχε αρχίσει!

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ροντινέι, Ποντένσε, Κίνι - Ντάγκλας Λουϊς, Ιροεγκμπουνάμ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κίνι (77΄ Αποστολόπουλος), Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Ιμπόρα (73΄ Όρτα), Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε (62΄ Μασούρας), Ελ Καμπί

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κόνσα, Ντιέγκο Κάρλος (68΄ Ιροεγκμπουνάμ), Τόρες, Ντίνιε (86΄ Μουνρό), Κας (86΄ Χέιντεν), Μπέιλι (86΄ Κέλιμαν), Ντιαμπί (58΄ Ντουράν), ΜακΓκιν, Ντάγκλας Λουϊς, Γουότκινς.





Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Νεκρός από πυροβολισμούς (βίντεο)

ΕΕΣ: Η εκδήλωση και οι βραβεύσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού (εικόνες)

Eurovision - Ημιτελικός: Μαρίνα Σάττι και “Zari” ξεσήκωσαν το Μάλμε (βίντεο)