Μητσοτάκης για Ολυμπιακό: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διαπρέπει

Διαβάστε το συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιτυχία της ομάδας του Πειραιά.

Συγχαρητήρια ανάρτηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός το βράδυ της Πέμπτης του Πάσχα 09.05, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα και την πρόκρισή του στον τελικό του Europa Conference League.

Ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του ανέφερε: «Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να διαπρέπουν και να μας κάνουν περήφανους! Μετά την πρόκριση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Final 4 της EuroLeague, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Conference League! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους»!

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 9, 2024

