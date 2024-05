Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Κάηκε” το Πασαλιμάνι από τους πανηγυρισμούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Φωτιά» πήρε το Καραϊσκάκη και στη συνέχεια το Πασαλιμάνι, για την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού.

-

Ο Ολυμπιακός έγραψε σήμερα Ιστορία, νικώντας την Άστον Βίλα και περνώντας στον τελικό του Europa Conference League.

Από το γήπεδο μέσα άρχισαν οι πανηγυρισμοί, με παίκτες και φιλάθλους να «πετούν» κοιτώντας κατευθείαν προς την 29η Μαΐου και τον τελικό με την Φιορεντίνα στο ΟΠΑΠ Αρένα.

Το τρόπαιο θα φτάσει αύριο στην Αθήνα, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού, σαν να το πανηγύριζαν ήδη από τον αγωνιστικό χώρο – όπου αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους – και από τα αποδυτήρια.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Άστον Βίλα και τη θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Φορτούνης, δήλωσε:

"Δεν το έχω το συνειδητοποιήσει. Κάναμε έναν μεγάλο άθλο. Πάιξαμε με μία καταπληκτική ομάδα. Ήμασταν ανώτεροι και στα δύο παιχνίδια. Αξίζουμε. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο και τους περιμένουμε στον τελικό.

Είχαμε σωστή τακτική, ακολουθήσαμε το πλάνο του προοπονητή. Μας βοήθησαν πολύ τα γκολ του Αγιούμπ (Ελ Κααμπί). Βρισκόμαστε στον τελικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε να το σηκώσουμε".

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, από την άλλη, όσοι ήταν στο γήπεδο έτρεξαν προς το Πασαλιμάνι, ενώ όσοι έβλεπαν εκεί τον αγώνα βγήκαν στους δρόμους κι έκαναν τη νύχτα μέρα!

Η γιορτή είναι μεγάλη και οι φίλοι του Ολυμπιακού γιορτάζουν για δεύτερη φορά, μετά τη χθεσινή πρόκριση της ομάδας μπάσκετ στο Final Four της Euroleague.

Απόψε, η νύχτα είναι όλη δική τους, μέχρι την επόμενη επιτυχία τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ατύχημα με Boeing την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Eurovision - Ημιτελικός: Μαρίνα Σάττι και “Zari” ξεσήκωσαν το Μάλμε (βίντεο)

Ο Μητσοτάκης στην Μονή Δαφνίου και τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο (εικόνες)