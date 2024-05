Αθλητικά

Europa League: Λεβερκούζεν - Αταλάντα στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε της Ρόμα και πήγε στον τελικό του Europa League η Λεβερκούζεν.

-

Λεβερκούζεν-Αταλάντα θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa League στο Δουβλίνο στις 22 Μαΐου στο μεγάλο τελικό της σεζόν 2023/2024. Οι πρωταθλητές Γερμανίας αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 2-2, με την Ρόμα (είχαν νικήσει 2-0 στο «Ολίμπικο»), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» με το εμφατικό 3-0 επί της Μαρσέιγ έκαναν «πάρτι» στην έδρα τους (1-1 το πρώτο ματς στο Βελοντρόμ»).

Το αήττητο των 48 αγώνων της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν λίγο έλλειψε να σπάσει απόψε στη «Μπάι Αρένα» από τη Ρόμα, παρ' όλα αυτά η γερμανική ομάδα το έχουμε ξαναπεί: αρνείται να χάσει. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 83', ωστόσο, κατάφερε να κάνει αυτό που έχει κάνει πολλές φορές στη διάρκεια της σεζόν: να ισοφαρίσει και με το τελικό 2-2 να βρεθεί στον τελικό και να μείνει για 49ο ματς αήττητη!. Εκεί, όπου η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο μετά από 36 χρόνια (1987/1988).

Οι «Ρωμαίοι» τα έδωσαν όλα, ισοφάρισαν το σκορ της ήττας τους πριν από μία εβδομάδα με τα δύο πέναλτι του Παρέδες, αλλά το αυτογκόλ του Μαντσίνι στο 83' και το γκολ του Στάνισιτς στο 90΄+7 τους στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσουν την παρουσία τους στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά.

Στην πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή χρονιά της Ιστορίας της η Αταλάντα εξασφάλισε άνετα το «εισιτήριο» του τελικού με το νικηφόρο 3-0 επί της Μαρσέιγ στη ρεβάνς του Μπέργκαμο (1-1 το πρώτο παιχνίδι).

Η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι μετά τις σεζόν 19990/1991 και 2021/2022, όταν έφτασε μέχρι του προημιτελικούς του Κυπέλλου UEFA/Europa League, με την αποψινή της νίκη θα διεκδικήσει την πρώτη ευρωπαϊκή της... κούπα και με την έφεση που έχει στο σκοράρισμα έχει κάθε λόγο να ελπίζει στην κατάκτηση του τροπαίου στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Η φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA/Europa League τις σεζόν, 1998/1999, 2003/2004 και 2017/2018, Μαρσέιγ δεν μπόρεσε να φτάσει στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης για 4η φορά, καθώς ο πρώτος της σκόρερ, αλλά και του θεσμού, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (10 γκολ) δεν μπόρεσε να βρεί δίχτυα κι ως εκ τούτου το έργο της έγινε ακόμη πιο δύσκολο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League:

Αταλάντα - Μαρσέιγ 3-0

(30' Λόκμαν, 52' Ρουγκέρι, 90΄+5 Τουρέ)

Α΄αγ. 1-1: Στον τελικό η Αταλάντα με συνολικό σκορ 4-1

Λεβερκούζεν - Ρόμα 2-2

(83'αυτ. Μαντσίνι, 90'+7 Στάνισιτς - 43' πέν, 66' πέν. Παρέδες)

Α΄αγ. 2-0: Στον τελικό η Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 4-2

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ατύχημα με Boeing την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Eurovision - Ημιτελικός: Μαρίνα Σάττι και “Zari” ξεσήκωσαν το Μάλμε (βίντεο)

Ολυμπιακός: “Κάηκε” το Πασαλιμάνι από τους πανηγυρισμούς (εικόνες)