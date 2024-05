Life

Eurovision: Η Μαρίνα Σάττι με το “Ζάρι” πήγε την Ελλάδα στον τελικό

Οι χώρες που προκρίθηκαν μαζί με τη δική μας στον τελικό της Eurovision, το ερχόμενο Σάββατο.

Ολοκληρώθηκε και ο Β΄ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από την μοναδική σκηνή του Malmo Arena της Σουηδίας.

Η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι και το «ZARI» ήταν ανάμεσα στις χώρες που απέσπασαν μία θέση στην μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την χώρα μας είναι η Λετονία η Αυστρία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Ισραήλ, η Εσθονία, η Ελβετία, η Γεωργία και η Αρμενία.

H «Number one» Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία μοναδική εμφάνιση στην σκηνή του Μάλμε ντυμένη με μία ολόσωμη δημιουργία δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου διακοσμημένη με 1.000.000 κρύσταλλα, σχεδόν 20 χρόνια από την πρωτιά που χάρισε στην Ελλάδα. Μαζί της η Τουρκάλα τραγουδίστρια και συνθέτρια Σερτάμπ Ερενέρ (Sertab Erener) και η Σουηδή καλλιτέχνις Σαρλότε Περέλι (Charlotte Perrelli).

Ραντεβού στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 11 Μαΐου!

