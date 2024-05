Κόσμος

Γάζα: “Ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις - Η “μπάλα” βρίσκεται στο γήπεδο του Ισραήλ, λέει η Χαμάς

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ελπίζει» να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις “διαφωνίες” τους με τις ΗΠΑ. Η Χαμάς λέει ότι “η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Ισραήλ”.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι «ελπίζει» πως ο ίδιος και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις «διαφωνίες» τους για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αναστείλει τις παραδόσεις κάποιων πυρομαχικών στον ισραηλινό στρατό την περασμένη εβδομάδα.

«Συχνά συμφωνούμε, αλλά έχουμε επίσης τις διαφωνίες μας. Έχουμε μπορέσει να τις ξεπεράσουμε. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και τώρα, όμως θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Dr. Phil Primetime».

Χαμάς: Η «μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο» του Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έκρινε νωρίς σήμερα, μετά την αναχώρηση της αντιπροσωπείας της από την Αίγυπτο, όπου διεξήχθησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις, πως «η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο» του Ισραήλ όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα. Η κατοχή απέρριψε την πρόταση που είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές κι είχαμε αποδεχθεί. Κατά συνέπεια, η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο της κατοχής», αναφέρει επιστολή της Χαμάς προς άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις — το κίνημα αναφέρεται πάγια στο κράτος του Ισραήλ χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο.

Το Ισραήλ λέει πως οι δυνάμεις του έχουν σκοτώσει 50 παλαιστίνιους μαχητές

Τα στρατεύματα του Ισραήλ έχουν σκοτώσει περίπου πενήντα ένοπλους αφότου άρχισαν να διεξάγουν χερσαία επιχείρηση στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσε το επιτελείο χθες βράδυ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του στρατού του Ισραήλ, έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα 150.000 Παλαιστίνιοι από το ανατολικό τμήμα της Ράφας αφότου άρχισε αυτή που ο ίδιος χαρακτηρίζει «περιορισμένη» επιχείρηση.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του σημείου διέλευσης των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο — κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Ράφα εντοπίστηκαν δέκα υπόγειες σήραγγες και γίνονται προετοιμασίες για να ανατιναχθούν, πρόσθεσε ο στρατός.

Χθες Πέμπτη τρεις ισραηλινοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν μπήκαν σε σήραγγα παγιδευμένη με εκρηκτικά, ανέφεραν ακόμη οι ένοπλες δυνάμεις. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μπλίνκεν: οι ΗΠΑ αντιτίθενται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να εναντιώνεται σε οποιονδήποτε εξαναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, με φόντο την επαπειλούμενη στρατιωτική επίθεση ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε την «σαφή θέση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μείζονα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και (...) απορρίπτουν κάθε εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να βομβαρδίζει χθες Πέμπτη τη Λωρίδα της Γάζας, παρότι οι ΗΠΑ απείλησαν να αναστείλουν τις παραδόσεις πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας επίθεσης στη Ράφα, πόλη όπου έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπλίνκεν «εξέφρασε επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στο άνοιγμα εκ νέου του σημείου διέλευσης της Ράφας και στη συνέχιση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι επειγόντως απαραίτητη», πρόσθεσε ο κ. Μίλερ.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο του σημείου διέλευσης των συνόρων με την Αίγυπτο, κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Ακόμη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τη μεσολάβησή της στις έμμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, που συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες, επιστρέφει σήμερα στις ΗΠΑ, ανέφερε από την πλευρά του ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα μέρη δεν συμβίβασαν τις διαφορές τους, αλλά η Ουάσιγκτον «δεν εγκαταλείπει κάθε ελπίδα» πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία.