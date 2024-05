Πολιτισμός

Εορτολόγιο – 10 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού .

Μαρτύρων Αλφειού, Κυπρίνου και Φιλαδέλφου των αυταδέλφων.

Ονησίμου και Εράσμου. Πασσαρίωνος πρεσβυτέρου, Φιλήμονος και Αγαπίου.

Οσίων Ησυχίου του ομολογητού, Λαυρεντίου κτίτορος της εν Σαλαμίνι Ιεράς Μονής «Φανερωμένης» και Συμεώνος επισκόπου, του Ρώσου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σίμων

Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος

Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

Ο άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης. Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, όπου, αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πλήθος κόσμου το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Στη συνέχεια μετέβη στην Αφρική, όπου κήρυξε το Λόγο του Σωτήρος, από την Αίγυπτο έως τη Μαυριτανία. Ο τελευταίος τόπος της θαυμαστής ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Εκεί αφού δίδαξε στο λαό τη χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τούς ειδωλολάτρες βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο.



Ο όσιος Λαυρέντιος, εκάρη μοναχός στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος. Επειδή όμως στο Άγιον όρος και κυρίως στη Λαύρα, επικρατούσε η αίρεση των Βαρλαάμ και Ακινδύνου, αναχώρησε από εκεί και έφθασε στην περιοχή του Βόλου, στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος, όπου άρχισε να κτίζει Μοναστήρι. Τότε βασίλευε ο ευσεβής αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος απέστειλε στον όσιο χρυσόβουλο καθώς και τον απαιτούμενο χρυσό και τα ιερά σκεύη για την οικοδομή του ναού, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1378. Στη συνέχεια ο όσιος ίδρυσε σκήτη επ` ονόματι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία γρήγορα απέκτησε μεγάλη φήμη και έγινε πόλοι έλξης πολλών νέων και μορφωμένων μοναχών. Ο όσιος Λαυρέντιος εκοιμήθη ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία.

Ανατολή ήλιου: 06:18 - Δύση ήλιου: 20:24

Η Σελήνη είναι 2.4 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr





