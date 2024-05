Κόσμος

Γαλλία: Αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο αστυνομικοί εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πως τραυματίστηκαν.

-

Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά από σφαίρες χθες Πέμπτη το βράδυ σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού αφού άνδρας άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο του ενός κι άνοιξε πυρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη για την υπόθεση.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η πηγή.

Ο δράστης είχε μόλις συλληφθεί και οι αστυνομικοί τον υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο όταν απέσπασε το υπηρεσιακό όπλο του ενός, καρά πηγή στην αστυνομία.

Οι δυο αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Στις 23:30 (00:30), οι περιστάσεις του συμβάντος δεν ήταν ακόμη σαφείς, σύμφωνα με τις πηγές του AFP.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 147 σημεία

Γάζα: “Ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις - Η “μπάλα” βρίσκεται στο γήπεδο του Ισραήλ, λέει η Χαμάς