Λινού: Δεν πρέπει να ανακατεύουμε την επιστημονική γνώση με την πολιτική

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε “Καλημέρα Ελλάδα”, για την απόφαση της AstraZeneca να αποσύρει το εμβόλιό της για τον κορονοϊό.

Για την απόφαση της AstraZeneca να αποσύρει το εμβόλιο της για τον κορονοϊό και την στάση την οποία η ίδια είχε κρατήσει την περίοδο της πανδημίας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως είπε αισθάνθηκε δικαιωμένη για την αποφασιστηκόητα που επέδειξε τότε και για την αντίθεση την οποία είχε εκφράσει στο εμβόλιο της AstraZeneca.

Σχετικά με τα περιστατικά επιπλοκών σε τρεις γυναίκες στην χώρα μας. τόνισε πως "το νούμερο δεν είναι τραγικό. Το τραγικό είναι ότι υπήρχε άλλη λύση. Εκείνη την επόχη χάναμε 30 με 50 ανθρώπους την ημέρα. Υπήρχε εναλλακτική λύση όμως. Υπήρχε άλλο εμβόλιο".

Για την στάση την οποία η ίδια κράτησε, είπε πως "εκείνο που με καθοδήγησε δεν ήταν και οι αποφάσεις άλλων χωρών. Υπήρχαν μελέτες οι οποίες έδειχναν ότι υπήρχε υψηλότερη πιθανότητα να πάθει μια γυναίκα στην ηλικία των 30-40 χρονών θρόμβωση από το εμβόλιο αυτό".

Για τις παρενέργειες δήλωσε πως εμφανίζονταν τις πρώτες 41 ημέρες. "Σήμερα δεν μπορούν να υπάρχουν παρενέργειες. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ευγνωμονούμε το ότι ζούμε και δεν έχουμε παρενέργειες".

Είπε βέβαια πως σωστά εμβολιαστήκαμε αλλά θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα να "διαλέξουμε ένα εμβόλιο που δεν είχε αυτή την επιπλοκή".

Τέλος τόνισε πως σχετικά με τις συζητήσεις που υπήρξαν γύρω από το γεγονός ότι η κ. Λινού είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να υποστηρίζει κάποια πολιτική αντζέντα υποστήριξε πως "δεν πρέπει να ανακατεύουμε την επιστημονική γνώση με την πολιτική. Κάνεις δεν πρέπει να υπερβαίνει την επιστημονική απόφαση και κάνεις επιστήμονας δεν πρέπει να ακούει τους πολίτικους όταν πρόκειται να μιλήσει για ιατρικά θέματα".

