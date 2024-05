Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση στον Βύρωνα: “Είναι ο μπαμπάς μου” φώναζε το παιδί του (βίντεο)

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την μαφιόζικη εκτέλεση σε κεντρικό σημείο στον Βύρωνα.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά τη δολοφονία ενός άνδρα το βράδυ της Πέμπτης σε κεντρική γειτονιά στον Βύρωνα και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Λαζάρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” τον 32χρονο άνδρα έψαχνε για “ξεκαθάρισμα” η αλβανική μαφία από το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία μηχανή προσέγγισε το αμάξι που οδηγούσε ο 32χρονος και συνεπιβάτης ήταν η σύντροφός του με τον άνδρα να τραυματίζεται θανάσιμα μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε “εξ επαφής”. Η γυναίκα, δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, όμως υπέστη σοκ.

Λεπτομέρειες που βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας, δείχνουν ότι λίγα μέτρα πιο δίπλα, βρισκόταν το παιδί του άνδρα και η πεθερά του που είχαν πάει σε κατάστημα εστίασης.

Όπως περιγράφει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Λάζος Μαντικός, η γυναίκα, άκουσε φωνές ότι ένας άνδρας είναι νεκρός, και βγαίνοντας από το κατάστημα με το εγγόνι της είδαν τον 32χρονο νεκρό και έσπευσε να απομακρύνει το παιδί από το σημείο. Το παιδί είχε καταλάβει τι είχε συμβεί και φώναζε “είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου”.

Μάρτυρας του περιστατικού περιγράφει στην κάμερα του ΑΝΤ1: “”Ήμουν ακριβώς απέναντι στην καφετέρεια, περιμέναμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν από πανηγυρισμούς. Δεν υπήρχε κάτι σε σιγαστήρα. Ήταν 3-4 τουλάχιστον… Ήταν δύο πάνω στη μηχανή και αστραπιαία ο ένας κατέβηκε τον πυροβόλησε, ανέβηκε στη μηχανή και έφυγε”.





