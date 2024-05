Πολιτική

Ομιλία Ράμα στην Αθήνα - Τσάνι: δεν έρχεται με πολιτικούς σκοπούς... (βίντεο)

Τι είπε ο πρόεδρος του σωματείου Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα για την εκδήλωση που θα συμμετέχει ο Έντι Ράμα.

Με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ανεπίσημη επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθήνα και η ομιλία του έναν χρόνο μετά την σύλληψη του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας που έχει προφυλακιστεί από τις Αλβανικές αρχές, Φρέντη Μπελέρη, ο Αρμπέν Τσάνι, Πρόεδρος Σωματείου Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Έχω ενημερωθεί πλήρως για την ομιλία του Ράμα θα γίνει την Κυριακή 10:30 το πρωί στο κλειστό του Γαλατσίου. Υπολογίζουμε το μίνιμουμ 5000 άτομα”, είπε αρχικά ο Αρμπέν Τσάνι.

“Εκπροσωπώ τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα και δεν είχα ποτέ εμπλοκή στα πολιτικά των δύο χωρών”, είπε ακόμη.



“Πρώτη φορά έρχεται να μας κάνει μία τέτοια συνάντηση με τους πατριώτες του. Είμαστε το ? του αλβανικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Δεν έρχεται πολιτικά, έρχεται να κάνει μία ομιλία και τον υποστηρίζουμε, τον περιμένουμε πώς και πώς γιατί θέλουμε να έχουμε τον λογο μας προς τον Πρωθυπουργό μας, γιατί και εμείς έχουμε τα δικαιώματά μας. Ο Ράμα δεν έρχεται για προεκλογικούς λόγους, δεν έχει καμιά συνάντηση με “τα μεγάλα κεφάλια” της κοινότητας μας, ούτε με την πρεσβεία, ούτε με κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Έρχεται να κάνει συνάντηση με τους Αλβανούς πολίτες που μένουν χρόνια στην Ελλάδα", τόνισε ο Αρμπέν Τσάνι.

Σε ερώτηση για τον Φρέντη Μπελέρη αλλά και την επιλογή του Έντι Ράμα να επισκεφτεί και να πραγματοποιήσει ομιλία έναν χρόνο από τη σύλληψη και φυλάκισή του είπε, ότι "ο Ράμα δεν θα κάνει πολιτική ομιλία και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει για ένα ζήτημα της δικαιοσύνης, ούτε της ελληνικής ούτε της αλβανικής"

Όπως είπε θα υπάρξουν κάποια δρώμενα με σχολεία στην εκδήλωση που θα μιλήσει ο Έντι Ράμα, μετά θα γίνει η ομιλία του και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ερωτήσεις από τους πολιτες στον Αλβανό πρωθυπουργό.

