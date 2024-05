Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν Μαστογραφία: Έγκαιρη διάγνωση για 20000 γυναίκες

Από την Τετάρτη 8 Μαΐου το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” επεκτάθηκε και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Περισσότερες από 20.000 γυναίκες, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό μιας πόλης όπως τα Γρεβενά, ή μεγάλων κυκλαδίτικων νησιών όπως η Νάξος και η Σύρος, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, εγκαίρως και συνεπώς με καλύτερες πιθανότητες θεραπείας της νόσου, χάρη στο εθνικό πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Από τον Ιούνιο του 2022, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού για γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών και το οποίο προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος και δωρεάν επίσκεψη στον γιατρό για τις γυναίκες με ευρήματα, έως και σήμερα έχουν διενεργηθεί 308.036 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 20.330 περιστατικά της νόσου, η πλειονότητα των οποίων σε πρώιμο στάδιο.

Εδώ και δύο ημέρες, το πρόγραμμα έχει προχωρήσει στο επόμενο στάδιο απευθυνόμενο πλέον και σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 49 ετών και 70 έως 74 ετών, με το σύνολο των νέων δικαιούχων να ανέρχεται στις 566.494. Ειδικότερα, από προχθές, γυναίκες αυτών των ηλικιακών ομάδων που έως τώρα δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», και οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν σταδιακά άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτική μαστογραφία με μήνυμα sms.

«Θέλω να ζητήσω από όλες τις νέες δικαιούχους να μην αγνοήσουν το sms που θα λάβουν, αλλά να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή και να κάνουν τις δωρεάν εξετάσεις τους. Η πρόληψη είναι το κλειδί για να κερδίζουμε υγεία και όχι απλά να αποφύγουμε τις συνέπειες της νόσου», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ μιλώντας στην «Κ», υπενθύμισε ότι το «Φώφη Γεννηματά» είναι μόνο ένα μέρος του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω» που υλοποιείται σταδιακά και αφορά συχνές παθήσεις, ο έγκαιρος εντοπισμός των οποίων είναι σωτήριος. Οπως είπε, «πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο σύστημα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα μας. Είναι σημαντικό οι πολίτες να το εκμεταλλευτούν και να καταλάβουν ότι θα είναι μόνιμο και ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών εταιρειών, θα καλούνται να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνει η άυλη συνταγογράφηση για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων».

Οπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, «το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει το πρόγραμμα εξετάσεων πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας καθώς και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου “Προλαμβάνω”, στόχος μας είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων ώστε να καλύπτουν περισσότερες ομάδες πολιτών και περισσότερα είδη χρόνιων νοσημάτων».

Ετσι, την προσεχή Δευτέρα θα ξεκινήσει –εκτός απροόπτου– η αποστολή των sms για το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, το οποίο αφορά 2,5 εκατ. γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών και προσφέρει δωρεάν τις εξής προληπτικές εξετάσεις: μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65), εξέταση test pap (για γυναίκες 21-29), κολποσκόπηση και βιοψία, για γυναίκες με κλινικά ευρήματα, από εξειδικευμένο ιατρό. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα sms για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 3,8 εκατ. άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-65 ετών, και περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, αλλά και δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης.

Η αποστολή των ενημερωτικών sms για τις 318.358 γυναίκες δικαιούχους, ηλικίας 45-49 ετών, αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, και για τις γυναίκες ηλικίας 70 έως 74 ετών έως την προσεχή Παρασκευή 17 Μαΐου. Οσες γυναίκες δικαιούχοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με το πρόγραμμα διαγνωστικό κέντρο της περιοχής τους –δημόσιο ή ιδιωτικό– και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση. Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα κέντρα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα mastografia.gov.gr. Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.

Οι αριθμοί

308.036 μαστογραφίες έχουν διενεργηθεί από τον Ιούνιο του 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος.

20.330 περιστατικά καρκίνου του μαστού έχουν εντοπιστεί, η πλειονότητα των οποίων σε πρώιμο στάδιο.

3,8 εκατ. άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-65 ετών, αφορά το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

2,5 εκατ. γυναίκες 21 έως 65 ετών αφορά το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

