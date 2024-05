Οικονομία

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ρεκόρ εγγραφών στην πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, μετά από την κατάργηση της περικοπής της σύνταξης τους κατά 30%.

-

Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνεται ο αριθμός των εγγραφών στην πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων μετά την κατάργηση της παρακράτησης του 30% της σύνταξης από τις αρχές του 2024.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δηλώνει ότι ο διπλασιασμός των εγγραφών στην πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων καταδεικνύει την επιδίωξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του φορέα να κάνουν ευνοϊκότερους τους όρους συμμετοχής στην αγορά εργασίας των συνταξιούχων που επιθυμούν να εργαστούν. Όπως αναφέρει, στόχος παραμένει η νόμιμη απασχόληση των συνταξιούχων που θέλουν να παραμείνουν ενεργοί στην κοινωνία, με την αφαίρεση κάθε είδους αντικινήτρου, όπως το πέναλτι του 30%, το οποίο καταργήθηκε.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που προβλέπει ο νόμος 5078/2023 για την απασχόληση των συνταξιούχων, η αμοιβή των εργαζομένων που έχουν συνταξιοδοτηθεί καταβάλλεται πλέον χωρίς μείωση και πραγματοποιείται μια παρακράτηση 10% από το εισόδημα που αποκομίζουν από την εργασία τους. Μέχρι πρόσφατα, στην περίπτωση που αποφάσιζε κάποιος συνταξιούχος να εργαστεί, είχε άμεσα απώλεια της τάξεως του 30% από τη σύνταξή του. Μάλιστα, αυτό το ποσοστό, λίγο παλαιότερα, μέχρι το 2019 (νόμος Κατρούγκαλου), ανερχόταν σε 60%.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ενδεικτικό της επιτυχίας του νέου ευνοϊκού συστήματος είναι ότι παρατηρείται μια αύξηση των εγγεγραμμένων συνταξιούχων από 36.000, πριν από την αλλαγή του νόμου, σε σχεδόν 81.000, που έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, με το νούμερο να βαίνει σε τροχιά καθημερινής ανόδου.

Τα οφέλη

Με το μέτρο αυτό, δίνονται κίνητρα σε όσους συνταξιούχους μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά τους, αλλά και, μελλοντικά, τη σύνταξή τους. Πρόκειται για μια ουσιώδη βελτίωση, που συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο, που μπορεί να φθάσουν έως 3.500 ευρώ ετησίως.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, η εργασία των συνταξιούχων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς πολλοί αποφασίζουν να συνεχίσουν να εργάζονται για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για επιπλέον εισόδημα και της επιθυμίας τους να παραμείνουν ενεργοί και κοινωνικά δραστήριοι, μεταδίδοντας την εμπειρία τους στις επόμενες γενιές.

Η πρόσληψη συνταξιούχων αντικατοπτρίζει μια διεθνή τάση, καθώς αυτοί διαθέτουν πλούσια εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς. Η ενσωμάτωση της εμπειρίας τους στην αγορά εργασίας συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του δείκτη του πληθωρισμού στην επικαιροποίηση των συντάξιμων αποδοχών οδηγεί σε μια αυξημένη σύνταξη, αποτελώντας ένα επιπλέον κίνητρο για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων, προκειμένου να απολαύσουν τα οφέλη αυτά.

Η διαδικασία υποβολής - Οι υπόχρεοι

Υπενθυμίζεται ότι ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Στην πλατφόρμα δηλώνονται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να εισέλθουν:

συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε, πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν να απασχολούνται, μέχρι σήμερα,

συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται από 01/01/2024, ακόμη και εάν έχουν ήδη διακόψει την απασχόλησή τους,

όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν, χωρίς διακοπή, την απασχόλησή τους και

όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία, μετά την υποβολή της.

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος, λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α' 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν ή του τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210)), ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους, λόγω θανάτου.

Όσα πρόσωπα έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους στον φορέα με άλλον τρόπο (π.χ. υποβολή χειρόγραφης αίτησης στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ) οφείλουν να επαναλάβουν τη σχετική δήλωση ψηφιακά στην πλατφόρμα.

Μάλιστα, η παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Σημειώνεται ότι από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας. Επίσης, από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους, όμως, προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας το πετά στα σκουπίδια

Μητσοτάκης: "Καμπανάκια" για Βόρεια Μακεδονία, Μονή της Χώρας και επίσκεψη Ράμα

Φορολογικές δηλώσεις: Πόσος είναι ο επιπλέον φόρος στα χρεωστικά εκκαθαριστικά