Τεχνολογία - Επιστήμη

Τουρκία: Το TikTok μπορεί να απαγορευτεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ψηφιακών Μέσων της γειτονικής χώρας για την δημοφιλή εφαρμογή.

-

Και στην Τουρκία μπορεί να απαγορευτεί το TikTok όπως έγινε στις ΗΠΑ, δήλωσε Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ψηφιακών Μέσων και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος AKP Χουσεϊν Γιαϊμάν.

«Απαγορεύουν το TikTok στην Αμερική. Είμαστε κατά των απαγορεύσεων, αλλά στην Τουρκία θα καταλήξει να απαγορευτεί επίσης. Δυστυχώς, υπάρχει μια σχέση εδώ στην οποία δεν μπορούμε ποτέ να σημειώσουμε πρόοδο με λόγια, συμβουλές ή αιτήματα».

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής επέστησε επίσης την προσοχή στον κίνδυνο «τρολάρισμα» στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη δημοσιογραφία μέχρι την πολιτική. Απηύθυνε επίσης εκκλήσεις σχετικά με την εκπροσώπηση των ψηφιακών πλατφορμών στην Τουρκία και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Ο Γιάιμαν κάλεσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X να ανοίξει ένα γραφείο αντιπροσωπείας στην Τουρκία.

«Θα θέλαμε να καλέσουμε για άλλη μια φορά όλα τα ψηφιακά δίκτυα υπό την ομπρέλα της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας. Κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του πάνω από το δικαστικό και το νομοθετικό σώμα. Πρέπει να συμμορφωθείτε με τους νόμους και τους κανονισμούς στην Τουρκία. Δεν δεχόμαστε το Χ να βλέπει τον εαυτό του ως προνομιούχο όταν εκφράζει τις σκέψεις του».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή με νεκρό και τραυματία

Μπάιντεν για Τραμπ: Μακάρι να είχε κάνει “ένεση με χλωρίνη”