Αθλητικά

ANT1+: Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση στο ρινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Fight Network και τα BYB 26, KSW 94 και BKFC 61 έρχονται στο ΑΝΤ1 το Σαββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου.

-

Το ANT1+, εμπλουτίζει συνεχώς το αποκλειστικό αθλητικό του περιεχόμενο και συνεχίζει να φέρνει κάθε βδομάδα, τους κορυφαίους μαχητικούς αγώνες live και on demand.

Το μεγαλύτερο κανάλι μαχητικών σπορ, το Fight Network που μεταδίδεται αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, έφερε στους δέκτες μας το Σάββατο 11 Μαΐου, στις 5:00 τα ξημερώματα, το live bare-knuckle boxing event BYB 26, από το Ντένβερ του Κολοράντο. Οι λάτρεις της πυγμαχίας με γυμνές γροθιές, παρακολούθησαν τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ του «Smash», Lorawnt Nelson με τον «The Samurai», Tommy Terner.

Το Σάββατο 11 Μαΐου, στις 21:00, θα μεταδοθεί live το KSW 94 της κορυφαίας διοργάνωσης Mixed Martial Arts (ΜΜΑ), που θα διεξαχθεί στο Gdansk της Πολωνίας. Οι μονομαχίες πολλές, αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τέσσερις μεγάλους μαχητές. Ο Adrian Bartosinski, θα δώσει τη μάχη μέχρι τελικής πτώσης με τον Andrzej Grzebyk, όπως και ο «Hightower», Arkadiusz Wrzosek, θα δώσει έναν συγκλονιστικό αγώνα εναντίον του «Szpila», Artur Szpilka.

Η ενότητα Combat Sports, συνεχίζει με το πρωτάθλημα του Bare Knuckle Fighting Championship και φέρνει την Κυριακή 11 Μαΐου, στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, το μεγάλο live event BKFC 61, με τον Jimmie Rivera και τον Daniel Straus, να μάχονται μέχρι τελικής πτώσης στο main event. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 10 θεαματικές μάχες, ενώ στην ελληνική περιγραφή θα είναι ο Γιώργος Περγιάλης και ο Αλέξανδρος Περγιάλης-Βερβέρης.

Παράλληλα, τα τρία εβδομαδιαία προγράμματα του WWE, το RAW, το ΝΧΤ και το Smackdown, δίνουν σταθερό ραντεβού, ζωντανά και αποκλειστικά, με τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η μεγάλη αθλητική ενότητα των Combat Sports του ANT1+, είναι ο μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα γεμάτο δράση, με δύο θεματικά κανάλια και δεκάδες live event κάθε μήνα.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.