Βραυρώνα: Νεκρό βρέφος βρέθηκε στα σκουπίδια

Τραγωδία με θύμα μωρό. Χειροπέδες στους γονείς του.

Νεκρό βρέθηκε βρέφος σε σκουπίδια στη Βραυρώνα την Παρασκευή το απόγευμα.

Ένα ζευγάρι από το Νεπάλ πήγε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, με τη γυναίκα να αιμορραγεί. Οι γιατροί είπαν πως η γυναίκα ήταν έγκυος και έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες για το μωρό.

Το μωρό βρέθηκε νεκρό στη χωματερή της περιοχής, μετά από έρευνες των Αρχών.

Δεν έχει διαπιστωθεί αν το μωρό γεννήθηκε νεκρό ή δολοφονήθηκε, όμως φέρεται να πετάχτηκε νεκρό στον κάδο απορριμμάτων και από εκεί να έφτασε στη χωματερή με το απορριμματοφόρο.

Ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται φρουρούμενη.

Πρόκειται για ζευγάρι που ζει σε ξενοδοχείο της περιοχής.

