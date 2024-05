Πολιτική

Έντι Ράμα: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του

Ποιες δυνάμεις θα τον συνοδεύουν κατά τη διάρκεια παραμονής του στη χώρα μας. Που θα πραγματοποιήσει ομιλία.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ιδιωτικά και όχι με την επίσημη ιδιότητα του, τα αστυνομικά μέτρα που θα ληφθούν είναι αυτά που προβλέπονται για αρχηγό κράτους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα, θα τον συνοδεύουν αστυνομικοί από τις δυνάμεις που προβλέπονται για τους επίσημους, αλλά και από άλλες υπηρεσίες.

Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, είναι αν θα διανυκτερεύσει στη χώρα μας.

Στο κλειστό του Γαλατσίου, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία το πρωί της Κυριακής, θα προηγηθεί έλεγχος από το ΤΕΕΜ και αστυνομικό σκύλο, ενώ θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία περιμετρικά του γηπέδου αλλά και σε διπλανές περιοχές.

