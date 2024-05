Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η ισχύς, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης που... ταρακούνησε τα Επτάνησα.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή του Πάσχα 10.05 το απόγευμα με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 6 χλμ.νοτιοδυτικά του Ληξουρίου Κεφαλληνίας.

Μέχρι στιγμής θύματα, τραυατισμοί κι ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χλμ.

Στις 13:48 της Παρασκευής στο νησί είχε σημειωθεί και πάλι σεισμός, μεγέθους 3,9 ρίχτερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: “Ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις - Η “μπάλα” βρίσκεται στο γήπεδο του Ισραήλ, λέει η Χαμάς

Λινού: Δεν πρέπει να ανακατεύουμε την επιστημονική γνώση με την πολιτική

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα - Τζούλη: Η ΕΔΕ, η οικογένεια και οι αυτοκτονικές τάσεις (βίντεο)