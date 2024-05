Αθλητικά

Ρώμη – Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στο διπλό με το “καλημέρα”

Εκτός τουρνουά Ρώμη βρέθηκε για το διπλό ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Με το... αριστερό μπήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό του τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που διεξάγεται στη Ρώμη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ο Ολλανδός παρτενέρ του, Ρόμπιν Χάασε, αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της φάσης των «32» το δίδυμο του Ολλανδού Βέσλεϊ Κούλχοφ και του Κροάτη Νίκολα Μέκτιτς, που είναι Νο 7 στο κυρίως ταμπλό.

Τσιτσιπάς και Κούλχοφ πήραν το πρώτο σετ με 7-5, αλλά έχασαν το δεύτερο με 6-2, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να οδηγηθεί στο σούπερ τάι μπρέικ, όπου οι Κούλχοφ/Μέκτιτς επικράτησαν με 11-9 και πήραν το «εισιτήριο» για τους «16».

