Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακεία – Αττική: Εφαρμογή στο κινητό για της εφημερίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος τρόπος καθορισμού των εφημεριών και όλοι οι τρόποι που οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για αυτές.

-

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής καθορίζει πλέον τις εφημερίες αυτοματοποιημένα μέσα από ειδικό λογισμικό που δημιουργήθηκε από εξειδικευμένο πάροχο, όπου επιτυγχάνεται η χωροταξική ισοκατανομή των φαρμακείων και η χρονικά αμεσότερη πρόσβαση των πολιτών στα εφημερεύοντα φαρμακεία».

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις εφημερίες με τους εξής τρόπους :

από την επίσημη ιστοσελίδα του ΦΣΑ https://fsa-efimeries.gr/

στην προθήκη των φαρμακείων όπου υπάρχει ανηρτημένο QR code, για να το σκανάρουν οι πολίτες και να εντοπίζουν το κοντινότερο σε αυτούς εφημερεύον φαρμακείο.

με εφαρμογή που οι πολίτες θα κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Συγκεκριμένα, «οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο (smartphone) που ονομάζεται FSA-Efimeries (APP STORE ή GOOGLE PLAY) και άμεσα να βρίσκουν ποιο φαρμακείο εφημερεύει κοντά τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θάλασσα

Φιλιάτες: Θρίλερ με 17χρονο που εντοπίστηκε νεκρός

Ομιλία Ράμα στην Αθήνα - Τσάνι: δεν έρχεται με πολιτικούς σκοπούς... (βίντεο)