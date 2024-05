Υγεία - Περιβάλλον

Κολπική μαρμαρυγή: Πρωτοποριακή επεμβατική θεραπεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Πώς έγινε η πρωτοποριακή θεραπεία σε ασθενείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πρωτοποριακή επεμβατική θεραπεία αντιμετώπισης του θρομβοεμβολικού κινδύνου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, στο Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν, με απόλυτη επιτυχία, δύο επεμβάσεις σύγκλεισης ωτίου αριστερού κόλπου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι είχαν αντένδειξη στη λήψη αντιπηκτικών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ιπποκρατείου, πρόκειται για επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης που στοχεύουν στην αποτελεσματική προφύλαξη ασθενών που κινδυνεύουν από εμβολικά επεισόδια λόγω κολπικής μαρμαρυγής αλλά έχουν παράλληλα αντένδειξη να λάβουν αντιπηκτικά φάρμακα λόγω υψηλού αιμορραγικού κινδύνου.

Η συγκεκριμένη θεραπεία μολονότι εφαρμόζεται συχνά στο εξωτερικό, στην ομάδα των ασθενών που έχουν την σχετική ένδειξη, είναι ελάχιστα τα περιστατικά που έχουν αντιμετωπιστεί στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στα δημόσια Νοσοκομεία.

