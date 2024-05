Life

Eurovision - Σάττι: Η κούραση, η αϋπνία και η... παρεξήγηση με το Ισραήλ

Πώς η κόπωση και η έλλειψη ύπνου την οποία βίωνε η ερμηνεύτρια, παρερμηνεύτηκε ως επιδεικτική αδιαφορία από τους διοργανωτές.

Στόχος σχολίων φέρεται να έγινε άθελά της η ελληνίδα υποψήφια στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision Μαρίνα Σάττι.

Η νεαρή ερμηνεύτρια βιντεοσκοπήθηκε να είναι ιδιαίτερα νυσταγμένη και κουρασμένη κατά τη στιγμή που παρακολουθούσε τη συνέντευξη Τύπου της ισραηλινής υποψηφιότητας στο διαγωνισμό.

Λίγο όμως η ένταση πριν από τη μεγάλη βραδιά, λίγο οι τελευταίες εξελίξεις με πόλωση γύρω από το μεσανατολικό ζήτημα, η ισραηλινή αντιπροσωπεία σχημάτισε την εντύπωση ότι το ύφος της ήταν εσκεμμένο και αποτελούσε πολιτική δήλωση κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία από την πλευρά της, εξήγησε ότι σε καμία περίπτωση η Μαρίνα δεν είχε σκοπό να προσβάλει την ισραηλινή αντιπροσωπεία. "Από την αρχή της συνέντευξης Τύπου αλληλεπιδρούσε και επικοινωνούσε με τους δημοσιογράφους στην αίθουσα τύπου και τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όπως έκαναν και πολλοί συνάδελφοί της. Αν δει κανείς ολόκληρο το βίντεο θα διαπιστώσει ότι η Μαρίνα, δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή της σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λόγω του εξοντωτικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι μόνο κατά τις δηλώσεις της Eden στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό", ανέφεραν πηγές της ΕΡΤ.

