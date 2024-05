Αθλητικά

Ολυμπιακός –Φιορεντίνα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον τελικό

Χιλιάδες ένστολοι θα βρίσκονται επί ποδός. Σε εγρήγορση βρίσκεται και η ΕΥΠ εξαιτίας τον πρόσφατων απειλών από τζιχαντιστές.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν εκπρόσωποι της Φιορεντίνα στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρξουν επαφές με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού και την Αστυνομία, ώστε να καταρτιστεί σχέδιο για τις μετακινήσεις των οπαδών.

Οι Ιταλοί οπαδοί ενδέχεται να συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και να πάνε με λεωφορεία στο γήπεδο, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού να φτάσουν στην περιοχή με τον Ηλεκτρικό ή με λεωφορεία από τον Πειραιά.

Υπάρχει εύλογη ανησυχία στις Αρχές για τους χούλιγκανς των δυο ομάδων κι ενώ η Αστυνομία ξέρει με τι έχει να κάνει για τους Έλληνες, έχει αρχίσει να αναζητά στοιχεία για του Ιταλούς. Αν και πόσοι θα έρθουν στη χώρα μας, πότε θα έρθουν και που θα μείνουν.

Αναμένεται να υπάρξει απαγόρευση για μοτοπορείες που συνηθίζουν να κάνουν οπαδοί.

Σε γενικές γραμμές η κινητοποίηση της Αστυνομίας θα είναι τεράστια, με χιλιάδες ενστόλους να βρίσκονται επί ποδός.

Σε εγρήγορση βρίσκεται και η ΕΥΠ εξαιτίας τον πρόσφατων απειλών από τζιχαντιστές για τρομοκρατικές επιθέσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

